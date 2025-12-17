Social

Contramanifestație, în paralel cu protestul din Piața Victoriei din București

Contramanifestație, în paralel cu protestul din Piața Victoriei din București
Organizația „Corupția ucide”, împreună cu alte patru ONG-uri, a organizat miercuri seară, în Piața Victoriei din București, cea de-a șasea manifestație prin care a cerut modificarea legilor justiției. Protestul are loc după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, care conține mai multe acuzații formulate de foști și actuali magistrați.

Protest în Piața Victoriei din Capitală

Manifestanții au pus în scenă o coregrafie-protest, ridicând simultan trei pânze cu mesajul „Bolojan, te sună România!”. Prin acest gest simbolic, organizatorii au transmis un apel public către liderii politici, cerând asumarea modificării legilor justiției.

„La capătul firului și în Piața Victoriei sunt cetățenii, care cer modificarea de urgență a legilor justiției. Grupurile civice îi cer astfel, din nou, premierului Ilie Bolojan să își asume o reformă reală și transparentă și să inițieze imediat modificarea legilor justiției”, scrie Declic în articolul care promovează protestul.

Contra-manifestație, în paralel cu protestul din Piața Victoriei

În paralel cu manifestația din Piața Victoriei, câteva persoane au organizat o contra-manifestație și au afișat mesajul „Bolojan, te sună Coldea”. Cele două acțiuni s-au desfășurat în același timp, iar jandarmii au intervenit.

La protest au participat aproximativ 200 de persoane, iar, din cauza temperaturilor scăzute, de aproximativ 0 grade Celsius, numărul participanților a scăzut treptat pe parcursul serii. Cei rămași în piață au scandat mesaje precum „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția!”, „Jos, Voineag!” și „Jos Marinescu!”.

Acuzațiile din documentarul Recorder

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care descriu modul în care conducerea Curții de Apel București schimba frecvent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele menționate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Una dintre persoanele care a făcut dezvăluiri este Laurențiu Beșu, care a promovat recent interviul susținut la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să fie procuror.

Potrivit acestuia, după ce a ajuns la CAB, în urma delegării de la Tribunalul Giurgiu, noii colegi i-au spus că mutarea a avut loc deoarece nu se mai dorea să rămână în completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

