Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate pentru 2026. Ajutoarele sociale și indemnizaţiile de handicap, vizate de premier

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să adopte măsuri ferme pentru a descuraja „nemunca” și a atrage mai mulți oameni în economia reală, susținând că actualele politici sociale permit evitarea muncii, cu impact semnificativ asupra bugetului de stat. Premierul afirmat în emisiunea Apropo TV că nu se poate discuta despre o redresare dacă nu se stabilește o bază solidă pentru economie.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că România se află pe penultimul loc în Europa după ponderea populației active implicate în economie, doar Italia fiind sub noi. El a precizat că în țară lucrează prea puțini oameni, ceea ce afectează economia reală.

”Că ne place, că nu ne place, trebuie să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone, pentru că în multe zone personalul este supradimensionat”, a declarat Ilie Bolojan

Bolojan a explicat necesitatea reducerii ajutoarelor de șomaj, eliminării pensionării anticipate și diminuării personalului supradimensionat din sectorul public. Potrivit premierului, aceste măsuri vizează creșterea participării la muncă și eficientizarea resurselor statului.

Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește pachete de măsuri pentru a reduce personalul supradimensionat din sectorul public, a crește eficiența și a digitaliza activitatea, precum și pentru a încuraja munca și a sancționa nemunca. El a precizat că există peste 950.000 de beneficiari ai indemnizației de handicap.

Bolokan a subliniat că, în anumite comunități și domenii, acest număr depășește statisticile normale, ceea ce dispersează resursele publice. Premierul a mai menționat că milioane de zile de concedii medicale sunt utilizate anual atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Șeful Executivului a atras atenția și asupra concediilor medicale, afirmând că acestea însumează milioane de zile anual și costă aproximativ șase miliarde de lei. Premierul a menționat că nu este vorba despre boli reale, ci despre tipare statistice suspecte, care indică posibile abuzuri.