Ședință extraordinară de Guvern. Discuțiile din coaliție, amânate

Reuniunea coaliției de guvernare, programată inițial pentru ora 15.00, la Palatul Victoria, ar putea fi amânată, pe fondul convocării unei ședințe extraordinare de Guvern. Întâlnirea liderilor celor patru partide urma să fie prima după votul dat de PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Senat, în contextul moțiunii simple depuse de Opoziție.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că premierul Ilie Bolojan fusese informat în prealabil despre intenția social-democraților de a sancționa activitatea ministrului Mediului, în timp ce președintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut explicații lui Grindeanu pentru încălcarea protocolului coaliției, care stipulează că niciun partid nu votează împotriva unui partener de guvernare.

Între timp, agenda politică a fost modificată, întrucât Guvernul se va reuni de la ora 14.00 într-o ședință extraordinară, în cadrul căreia urmează să fie discutată modificarea taxelor, astfel încât primăriile să poată finaliza grilele de impozitare până la sfârșitul acestui an. În aceste condiții, întâlnirea coaliției ar putea fi reprogramată.

Marți, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat poziția partidului, susținând că votul din Senat a vizat ceea ce a numit un „management catastrofal” al ministrului Mediului. De cealaltă parte, USR, PNL și UDMR reclamă o încălcare a protocolului de funcționare a coaliției, potrivit Radio România Actualități.

Discuțiile dintre liderii partidelor aflate la guvernare ar urma să includă și subiectul reformei administrației publice, amânată în mod repetat din cauza divergențelor dintre formațiunile politice membre ale coaliției.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va veni la ședința coaliției cu mai multe propuneri economice, subliniind că reacția partenerilor va influența decizia partidului de a rămâne sau nu la guvernare. Printre temele avansate de social-democrați se numără majorarea salariului minim și achitarea unor restanțe financiare către administrațiile locale.

„Mărirea salariului minim. În acest moment, cred că este posibil să achităm tot ceea ce ţine de facturi legate de CNIR, Anghel Saligny şi toate proiectele administraţiei locale. Există în acest moment câteva miliarde de bune neachitate şi pare că vom putea să plătim toate aceste facturi până la sfârşitul anului, cu continuarea investiţiilor pe anul viitor în ceea ce înseamnă proiectul de buget, cu eliminarea acelui impozit pe solarii - punctele mari pe care noi le susţinem în discuţiile care vor începe odată cu bugetul”, a declarat liderul PSD.

USR susține că membrii coaliției ar trebui să se concentreze pe actul de guvernare și acuză PSD că susținerea moțiunii simple reprezintă o modalitate de a se opune reformelor și de a proteja funcționari numiți de social-democrați.

“Pentru că nu puteau să recunoască că oamenii lor sunt de vină, au ales un joc foarte vechi şi clasic: să dai vina pe celălalt; fără nicio dovadă, fără niciun document. Pentru că PSD are impresia că poate să facă tot cum doresc ei şi toată lumea trebuie să stea drept în faţa dânşilor, au votat în ciuda protocolului coaliţiei această moţiune. Am putea, de exemplu, să le facem şi noi ceva similar, dar asta cred că ar fi o joacă prostească, pentru că, de fapt, ne-am adunat să facem această guvernare, pentru că ţara are nevoie de o guvernare decentă, nu de certuri între politicieni”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

Contextul politic rămâne tensionat, în condițiile în care Sorin Grindeanu a anunțat deja că PSD va decide, la finalul lunii ianuarie, dacă va continua sau nu în coaliția de guvernare. Cu toate acestea, liderul social-democrat a respins acuzațiile venite din partea partenerilor și a insistat că votul din Senat a avut un caracter strict politic, fiind îndreptat împotriva modului de gestionare a crizei apei în mai multe județe.

„Ceea ce a fost în Senat, ieri, a fost un vot împotriva managementului catastrofal al doamnei ministru”, a declarat Grindeanu, marţi, la Parlament.

Acesta a precizat că a discutat încă de săptămâna trecută cu premierul Ilie Bolojan despre nemulțumirile PSD legate de situația din județele Prahova, Dâmbovița și Argeș. „Am fost şi l-am informat pe premier despre deciziile luate de PSD, (…) legat de lipsa apei, în continuare pentru 120.000 de oameni”, a spus liderul PSD, menționând printre solicitări desființarea unei societăți intermediare, demiterea directorului Apelor Române și schimbarea ministrului Mediului.

Grindeanu a subliniat că apartenența la coaliție nu exclude formularea unor critici dure. „Faptul că suntem parte într-o coaliţie nu ne face să fim nişte copii puşi într-un colţ şi de fiecare dată când există un management prost (…) vom semnala aceste derapaje”, a afirmat acesta.

În final, liderul PSD a avertizat că partidul va adopta aceeași abordare și față de alți miniștri care, în opinia sa, „vor pune în pericol sau vor priva de anumite drepturi şi de anumite servicii esenţiale oamenii în România”.