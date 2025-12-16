Coaliția, în ședință. Condițiile PSD, puse pe listă de Sorin Grindeanu

Mărirea salariului minim şi eliminarea impozitului pe solarii se numără printre priorităţile cu care PSD va merge în coaliţie, în şedinţa de miercuri, potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu. În ceea ce priveşte administraţia centrală, partidul a anunțat că nu susţine tăierea salariilor.

„Chestiunile care ţin de administraţie, de salariul minim, de buget sunt alte decizii care vor fi luate în săptămânile viitoare. Legat de administraţia centrală, nu susţinem tăierea salariilor în administraţie. Haideţi să vedem cu ce se va veni”, a afirmat Grindeanu, despre discuţiile de miercuri din coaliţie.

PSD a confirmat că este posibilă o sesiune extraordinară pentru buget, în luna ianuarie. Partidul va merge în şedinţa coaliţiei cu propunerea de mărire a salariului minim.

„În acest moment, cred că este posibil să putem să achităm tot ceea ce ţine de facturi legate de CNI, Anghel Saligny şi toate proiectele administraţiei locale. Ştiţi că există în acest moment câteva miliarde bune neachitate şi pare că vom putea să plătim toate aceste facturi, până la sfârşitul anului”, a adăugat liderul PSD.

El a adăugat că partidul va susţine în coaliţie continuarea investiţiilor din bugetul pe anul viitor, precum şi eliminarea eliminarea impozitului pe solarii.

„V-am spus punctele mari pe care noi le susţinem în discuţiile care vor începe odată cu bugetul. Nu tăiem salarii”, a mai spus Grindeanu.

Guvernul urmează să decidă până de Crăciun nivelul salariului minim pentru anul viitor. Premierul Ilie Bolojan ar putea susține menținerea acestuia la 4.050 de lei, însă reprezentanții sindicatelor cer o majorare de 300 de lei, până la 4.350 de lei brut. Aceeași poziție o au și social-democrații, care amenință cu ieșirea de la guvernare dacă solicitările lor nu vor fi respectate.

Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa, a declarat pentru Digi24 că „măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării», sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică”.