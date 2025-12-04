Nazare și Barbu se contrazic pe impozitul pe solarii. Fermierii așteaptă clarificări

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că impozitul pe solarii a fost discutat de un grup de lucru și că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament. Reamintim că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că impozitul a fost pus de Finanțe și că va fi eliminat. mai mult, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a fost introdusă „pe furiș”

„Nu cred că putem vorbi de o chestiune de acest gen. Am avut discuții în coaliție, a fost un grup de lucru care a cuprins foarte mulți reprezentanți ai asociațiilor, inclusiv din zona administrației locale. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. Plus că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament.

Repet, dacă sunt chestiuni punctuale de îmbunătățit, cu argumente, le putem purta, dar nu ne ajută să vorbim de ele în spațiul public, că oamenii așteaptă de la noi rezultate”, a declarat Alexandru Nazare la B1TV, fără să dea un răspuns concret dacă această taxă va fi scoasă din lege. În tot acest timp, fermierii așteaptă clarificări.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, la Buzău, că impozitul pe solarii va fi eliminat printr-o ordonanță. „Impozitarea serelor și solariilor în România nu se poate face, pentru că, în Codul Fiscal, un solar pe persoană fizică nu poate fi calculat constituțional. Această prevedere, pusă de Ministerul de Finanțe, va fi scoasă; este decizie unilaterală a coaliției.

Elementele pentru a impozita și a realiza o valoare impozabilă a unei clădiri presupun ca acea clădire să aibă pereți și acoperiș. Solariile nu au. 70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător. Tot ce înseamnă sere și solarii pe lângă persoane fizice va fi scos. Pachetul nu a fost aprobat, este la Curtea Constituțională și va fi amendat, pentru că trebuie date norme de aplicare care nu pot fi aplicate pe certificat de producător sau persoană juridică. Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, a explicat Florin Barbu.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre posibilitatea creșterii TVA în 2026: „Vom demara în perioada următoare discuțiile asupra proiecției pe buget pentru 2026. Am spus de mai multe ori că nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul, deși s-a vehiculat acest lucru.

Plecăm de la ipoteza că TVA rămâne neschimbat pentru 2026. Bineînțeles, discuțiile vor fi complexe, pe câteva săptămâni. Tocmai am încheiat rectificarea bugetară și, de săptămâna viitoare, vom începe pregătirile pentru elaborarea bugetului pe 2026”.

În privința TVA în HoReCa, Nazare a precizat că situația este diferită: „Vom avea o discuție în coaliție legată de încasările din HoReCa pe ultimele luni de vară și, repet, înclinăm să menținem TVA la 11% în 2026, dar o decizie va fi luată în coaliție, așa cum e normal”.