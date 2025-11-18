Plenul comun a adoptat reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice

Plenul comun al Parlamentului a adoptat, marţi, reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, parte din pachetul pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea şi care fusese respins de CCR.

Legea reglementează un pachet de măsuri pentru redresarea şi eficientizarea resurselor publice şi modifică mai multe acte normative din domeniul fiscal-bugetar, insolvenţă şi sectoare conexe. Documentul vizează folosirea eficientă a resurselor statului prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală şi asigurarea unui tratament egal, transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi plătitorii de impozite şi taxe.

Legea prevede restructurarea facilităţilor fiscale, în special a celor care şi-au atins obiectivele şi a căror menţinere nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv, reaşezarea sistemului de impunere pentru taxele şi impozitele locale, instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii care plătesc impozit pe profit şi utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru finanţarea diferitelor servicii publice la nivelul autorităţilor centrale, locale şi instituţiilor publice.

Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa plenului reunit pentru această lege pe 1 septembrie 2025, iar pe 9 septembrie legea a fost transmisă preşedintelui pentru promulgare. Totuși, 28 de senatori din Grupul parlamentar al Partidului Alianţei pentru Unirea Românilor au depus o sesizare de neconstituţionalitate.

De asemenea, în aceeaşi zi, un grup de 57 de deputaţi din Grupurile parlamentare ale Partidului Alianţei pentru Unirea Românilor, S.O.S. România şi Partidului Oamenilor Tineri a formulat o sesizare similară împotriva aceleiaşi legi.

Curtea Constituţională a analizat criticile privind neconstituţionalitatea legii şi a admis parţial obiecţia.

Astfel, CCR a transmis că „detecţia comportamentului simulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf trebuie să facă obiectul unei proceduri care să stabilească condiţiile/circumstanţele de dispunere a testării poligraf, precum şi relevanţa în procedura disciplinară a rezultatului testării, a refuzului funcţionarului de a se supune testării ori a retragerii consimţământului anterior finalizării testării. Aceste aspecte trebuie reglementate în mod clar, precis şi previzibil”.

Pe 11 noiembrie 2025, preşedintele a trimis Parlamentului legea pentru reexaminarea dispoziţiilor declarate neconstituţionale şi pentru alinierea acestora cu decizia Curţii.