Politica

Plenul comun a adoptat reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice

Comentează știrea
Plenul comun a adoptat reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publiceParlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
Din cuprinsul articolului

Plenul comun al Parlamentului a adoptat, marţi, reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, parte din pachetul pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea şi care fusese respins de CCR.

Prevederile legii

Legea reglementează un pachet de măsuri pentru redresarea şi eficientizarea resurselor publice şi modifică mai multe acte normative din domeniul fiscal-bugetar, insolvenţă şi sectoare conexe. Documentul vizează folosirea eficientă a resurselor statului prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală şi asigurarea unui tratament egal, transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi plătitorii de impozite şi taxe.

Legea prevede restructurarea facilităţilor fiscale, în special a celor care şi-au atins obiectivele şi a căror menţinere nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv, reaşezarea sistemului de impunere pentru taxele şi impozitele locale, instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii care plătesc impozit pe profit şi utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru finanţarea diferitelor servicii publice la nivelul autorităţilor centrale, locale şi instituţiilor publice.

Zeci de parlamentari au contestat legea

Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa plenului reunit pentru această lege pe 1 septembrie 2025, iar pe 9 septembrie legea a fost transmisă preşedintelui pentru promulgare. Totuși, 28 de senatori din Grupul parlamentar al Partidului Alianţei pentru Unirea Românilor au depus o sesizare de neconstituţionalitate.

Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

De asemenea, în aceeaşi zi, un grup de 57 de deputaţi din Grupurile parlamentare ale Partidului Alianţei pentru Unirea Românilor, S.O.S. România şi Partidului Oamenilor Tineri a formulat o sesizare similară împotriva aceleiaşi legi.

CCR

Curtea Constituțională. Sursa foto: facebook

Decizia CCR

Curtea Constituţională a analizat criticile privind neconstituţionalitatea legii şi a admis parţial obiecţia.

Astfel, CCR a transmis că „detecţia comportamentului simulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf trebuie să facă obiectul unei proceduri care să stabilească condiţiile/circumstanţele de dispunere a testării poligraf, precum şi relevanţa în procedura disciplinară a rezultatului testării, a refuzului funcţionarului de a se supune testării ori a retragerii consimţământului anterior finalizării testării. Aceste aspecte trebuie reglementate în mod clar, precis şi previzibil”.

Pe 11 noiembrie 2025, preşedintele a trimis Parlamentului legea pentru reexaminarea dispoziţiilor declarate neconstituţionale şi pentru alinierea acestora cu decizia Curţii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - Camelia Voinea, reacție în scandalul momentului din gimnastica românească. Cum răspunde la acuzațiile de abuz
19:39 - Formaţia Deep Purple, din nou în România. În ce oraș va avea loc concertul
19:27 - Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele lideru...
19:18 - Ucraina are nevoie de cât mai multe drone pentru a nu fi copleșită de Rusia
19:11 - Plenul comun a adoptat reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor p...
19:01 - Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică

HAI România!

Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

Proiecte speciale