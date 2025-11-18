UDMR anunță planul Guvernului. Se pregătesc noi măsuri fiscale și concedieri

O nouă serie de măsuri de austeritate sunt pe cale să fie adoptate de coaliția de guvernare. Csoma Botond, liderul deputaților din partea UDMR, a confirmat că discuțiile interne au inclus o propunere fermă de a reduce cu 10% cheltuielile cu personalul din cadrul instituțiilor ministeriale.

„Eu ştiu că a fost o discuţie la modul general să se reducă cu 10%, fără a specifica pe fiecare minister dacă se va reduce cu 10%, în totalitate să fie la 10%. Cheltuieli salariale, evident. Cheltuielile de personal”, a spus Csoma Botond.

Detaliile privind modul de aplicare – fie prin diminuarea numărului de posturi, fie prin ajustarea fondului total de salarii – vor fi finalizate după o analiză efectuată la nivelul fiecărui minister. Aceste inițiative sunt esențiale pentru a susține efortul Guvernului de a încadra deficitul bugetar la 6,5% în anul următor.

Csoma Botond a precizat că dezbaterea a vizat o reducere generală de 10% a fondurilor, fără a se stabili un procent fix pe fiecare minister, ci aplicată la totalul cheltuielilor de natură salarială și de personal.

El a explicat că această diminuare poate fi obținută fie prin disponibilizări, fie prin scăderea anvelopei salariale, model similar cu cel utilizat în administrația publică locală. Csoma a subliniat că obiectivul principal al acestei decizii este generarea de economii directe la buget.

„Ori se face o scădere la nivelul angajaţilor din aceste instituţii, ori se face o scădere la anvelopa salarială… Pentru că la finalul zilei, cel mai important lucru e să economisim bani la bugetul de stat”, a subliniat acesta.

„Important e ca la anul, cumva, să atingem acea ţintă de deficit, 6,5%, care se conturează. Acum suntem, dacă nu mă înşel, la 8,6%”, a spus el.

Csoma a oferit o perspectivă tehnică, arătând că pentru fiecare procent de reducere a deficitului sunt necesare economii de aproximativ 20 de miliarde de lei.

„Pentru ca să ajungi la 6,5%, trebuie să faci o economie cam de aproape 45 de miliarde de lei… Să vedem”, a completat deputatul.

Pe lângă tăierile de personal, Guvernul pregătește majorarea unor taxe pentru cetățeni. Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că dorește ca impozitele aplicate pe locuințe și mașini pentru persoanele fizice să poată fi majorate începând cu 2026, imediat ce pachetul fiscal privind taxele locale va fi finalizat în Parlament.

La 1 septembrie 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat varianta finală a proiectului de lege care vizează măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modificarea altor acte normative (L213/2025). Acest lucru s-a realizat după ce au fost luate în considerare și aprobate amendamentele depuse de senatori și deputați, prin procedura de asumare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Ulterior, proiectul a fost atacat la Curtea Constituțională de către parlamentarii din opoziție.

Curtea Constituțională a decis să valideze obiecția de neconstituționalitate doar în privința sintagmei „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din articolele XVII, XIX și XX ale legii. Totuși, judecătorii au respins obiecțiile care se refereau la celelalte prevederi ale actului normativ, precum și contestația legii în ansamblul ei, contestată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, S.O.S. România, Partidul Oamenilor Tineri și de senatori ai Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor.