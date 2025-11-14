Austeritatea lui Bolojan,"o poveste pentru fraieri" Presiuni pentru menținerea unor manageri-catastrofă la TVR și ICR

Discursul Coaliției privind austeritatea și restructurarea administrației, promovat intens de premierul Ilie Bolojan, este considerat "doar o poveste" de către jurnalistul EVZ Dan Andronic.

Într-o postare pe TikTok acesta acuză dublu standard și favoritisme politice la vârful instituțiilor de stat, Bolojan ignorând rezultatele financiare dezastruoase.

Conform unor surse politice, citate de jurnalist, se prefigurează menținerea în funcție a directorului general al TVR, Dan Cristian Turturică, în ciuda performanțelor financiare extrem de slabe ale televiziunii publice. Deși este recunoscut sprijinul pe care Turturică l-ar fi acordat președintelui Nicușor Dan în campania electorală, sursele subliniază că mandatul său este marcat de pierderi constante, ridicându-se la milioane de euro, și de o restructurare internă "zero".

„Nea Bolojene, când ne mai vorbești de restructurări și de reduceri, mai uită-te și la TVR,” a transmis Dan Andronic, criticând lipsa de consecvență între mesajul public de austeritate și deciziile privind managementul instituțiilor strategice.

Un alt subiect de tensiune vizează Institutul Cultural Român (ICR), unde se pare că se dorește păstrarea în funcție a actualului șef. Acesta este acuzat de folosirea abuzivă a funcției în scop personal, fiind menționată în mod explicit semnarea unei organigrame care ar fi dus la mărirea departamentului condus de propria sa soție.

„Dacă nici ăsta nu-i abuz în serviciu, înseamnă că eu nu mai știu ce e abuzul în serviciu,” a continuat sursa citată, exprimându-și deschis intenția de a-l chema pe șeful ICR în instanță pentru a depune mărturie sub jurământ. Întrucât a semnat un document prin care restructura ICR în așa fel încât departamentul soției sale căpăta puteri sporite, buget mai mare și mai mulți angajați. Un conflict de interese clar!

Acuzațiile se extind și asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici de către managementul acestor instituții, în contradicție flagrantă cu ideea de economie impusă la nivel guvernamental.

„Austeritatea e pentru proști, reducerile sunt pentru fraieri,” a rezumat Dan Andronic, indicând că favoriții politici beneficiază de tratament preferențial, indiferent de costuri. A fost adus ca exemplu șeful ICR, care ar fi cheltuit recent sume semnificative, în jur de 80.000 de euro, pe deplasări, cazări și diurne în străinătate.

Reprezentanții partidelor din Coaliție sunt așteptați să reacționeze la aceste acuzații, care pun sub semnul întrebării integritatea și onestitatea campaniei de reformă a administrației. Liderii politici implicați au anunțat deja demersuri oficiale, invocând Legea 544, pentru a cere detalii despre cheltuielile de deplasare ale directorilor de la TVR și ICR.