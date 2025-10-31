Nababul de la ICR: 23 țări vizitate, 338 zile în străinătate, peste 400.000 lei cheltuiți numai pe diurnă și cazare

Institutul Cultural Român a făcut publice datele cerute de EVZ privind deplasările în strănătate ale președintelui instituției în cei patru ani de mandat. Într-o manieră care mă face să cred că ar trebui să se numească de azi Institutul Cultural Jicman. Mai ales că sunt convins, după tupeul soților Jicman că jocurile sunt făcute pentru un nou mandat. Austeritatea lui Bolojan are limitele ei când vine vorba de protejații din PNL.

De ce am ajuns la aceasdtă concluzie? Pentru că este unul din acele momente în viața de jurnalist în care vezi cum o instituție a fost luată pe persoană fizică de un cetățean. O instituție care ar trebui să se ocupe cu arta și cultura, să sprijine artiștii români, a devenit un soi de oficiu de voiaj la dispoziția unui singur om care în patru ani de mandat a fost plecat 338 de zile. Adică, cam o treime din zilele lucrătoare le-a petrecut în deplasări.

A cheltuit pentru aceste 76 de deplasări peste 400.000 de lei, adică vreo 80.000 de euro. Numai pe cazare și diurnă.

A străbătut tot mapamondul. Peste 23 de țări vizitate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Islanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie (Regatul Unit), Mexic, Olanda (Țările de Jos), Polonia, Republica Moldova, România, Spania, SUA, Suedia, Serbia, Tunisia, Turcia, și cred că mai are timp de cel puțin o deplasare.

Mi-au atras atenția cele din perioada 23.11-03.12.2023, adică 11 zile în Mexic, SUA și Franța, apoi între 15.04 și 24.04.2023, 10 zile în Regatul Unit al Marii Britanii și Franța și la fel de lunga deplasare în SUA din perioada 07.07-16.07.2022, alte 10 zile. Numai în pielea lui Liviu Jicman să nu fi, ar spune mulți dintre dumneavoastră...

Întrucât am observat, din surse publice, că ICR a furnizat pentru același eveniment, cifre diferite, am făcut o adresă de revenire în care am cerut să ne fie comunicate și contravaloarea biletelor de avion și a altor cheltuieli de transport decontate din bani publici.

Nu de alta, dar la EVZ a ajuns pentru o deplasare de o săptămână în Polonia și Spania suma de 12.000 de lei, iar unei alte publicații i-a fost comunicată cifra de 20.000 de lei. O diferență semnificativă, 8.000 de lei pentru o singură deplasare, care va face ca cifrele finale să fie mult mai mari.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul ICR.

Mai ales că Biroul de Presă al ICR, într-un elan profesional deloc greu de înțeles, a simțit nevoia să ia apărarea președintelui Liviu Jicman, atacând într-un mod subcultural demersul EVZ: “Este evocator faptul că autorul, cu vădită rea-credință, a publicat, pe această temă, nu mai puțin de trei articole de tip editorial, în trei zile consecutive, fără a solicita un punct de vedere instituției și fără a verifica informațiile prezentate publicului. Acest fapt indică o conduită profesională orientată spre un atac la persoană și la familie, care reclamă un răspuns adecvat, respectiv acționarea în instanță a domnului Dan Andronic”.

Deci dacă scrii despre o modul în care sunt cheltuite fondurile publice dai dovadă de o vădită rea-credință! Viziune de instituție capturată de interesele personale ale conducătorului, care se crede de neatins. Din punctul meu de vedere, este evocator faptul că atunci când am cerut niște date banale care se aflau în contabilitatea instituției s-a tergiversat transmiterea lor cât s-a putut de mult. Doar după ce am scris că Liviu Jicman a blocat transmiterea lor, au fost făcute publice.

În ceea ce privește conduita mea profesională orientată spre atacul la persoană și familie, lucrurile sunt clare. Este vorba despre familia Jicman, care se simte atacată. Pentru că așa cum puteți citi în editorialele mele am spus că zilele acestea reorganizarea instituției se face prin transformarea unui departament condus de soția lui Liviu Jicman într-o direcție-mamut. Care urmează să se ocupe finanțările externe, selecția proiectelor, având peste 40 de oameni dintr-un total 180. Cu alte cuvinte, indiferent cine vine președinte la ICR poate să privească liniștit cum Institutul Cultural Jicman își continuă nestingherit activitatea.

Este un atac la familie? Da, dacă ne uităm la interesele familiei care vrea să conducă ICR peste negura vremurilor. Nu, dacă înțelegem ce se întâmplă cu adevărat. Sunt zeci de milioane de euro alocați culturii, iar împărțirea lor este importantă. În condițiile în care bugetul ICR se consumă în proporție de 80 la sută pe salarii, banii pentru proiectele culturale sunt foarte puțini. Iar dacă vine un șef la ICR cu ambiții de globetrotter, devin și mai puțini.

Ce mai pot spune? Nu eu l-am trimis pe Liviu Jicman în 23 de țări, nu eu am făcut reorganizarea ICR cu dedicație pentru viitorul familiei. Liviu Jicman a cheltuit banii pe călătorii, el a propus noua organigramă cu departamentul-mamut al soției. Ca să nu mai zic că nu eu am decis ca cei doi soți să-și reunească destinele sub acoperișul ICR. Eu doar am adus la cunoștiința opiniei publice ceea ce se întâmplă.

La final, public integral dreptul la replică al ICR în care puteți găsi și linkul cu deplasările externe ale președintelui ICR. Voi reveni cu comentarii asupra acestui drept la replică întrucât el nu face altceva decât să confirme ceea ce am scris. Dar cred că erau atât de preocupați de apărarea onoarei familiei conducătoare încât nu și-au dat seama ce au transmis...

În legătură cu afirmațiile făcute de domnul Dan Andronic în seria de editoriale referitoare la activitatea ICR, publicate în zilele de 25 octombrie, 26 octombrie și 27 octombrie, facem următoarele precizări:

1. Afirmația conform căreia „banii destinați reprezentanțelor ICR din străinătate ar fi fost relocați către programe interne” este falsă. În 2021, când domnul Liviu Jicman a preluat mandatul de președinte, instituția înregistra cel mai mic buget alocat proiectelor internaționale din istoria sa și, în același timp, cea mai mare alocare de fonduri pentru programele desfășurate în țară. Situația a fost corectată prin reducerea, de trei ori, a bugetului dedicat parteneriatelor interne și prin redirecționarea resurselor către proiecte internaționale relevante pentru diplomația culturală românească. În consecință, ICR a devenit un partener activ al manifestărilor culturale importante, organizând secțiuni proprii precum Zilele Filmului Românesc la TIFF, Bursa de spectacole la FITS sau Premiul ICR pentru traducere la FILIT Iași, nu doar un simplu finanțator pasiv, cum se întâmpla anterior.

2. În privința costurilor deplasărilor externe, cifrele vehiculate de autor nu corespund realității, fiind exagerate, după cum se poate vedea din datele prezentate pe site-ul instituției, în secțiunea INFORMĂRI.

https://www.icr.ro/pagini/lista-completa-a-deplasarilor-externe-ale-presedintelui-icr-in-perioada-15-noiembrie-2021-1-octombrie-2025

ICR a răspuns, întotdeauna, cu promptitudine și bună-credință, cererilor de furnizare a informațiilor publice și continuă să răspundă tuturor solicitărilor adresate în baza Legii 544/2001. Fiecare deplasare, pe care o regăsiți în lista publică respectivă, a avut un scop profesional clar, rezultate concrete și beneficii pentru reprezentarea culturală internațională a României.

3. În legătură cu afirmațiile privind reorganizarea ICR, prezentată ca „o urmărire a unor interese personale”, menționăm că acest proces reprezintă încă o măsură de eficientizare și adaptare la contextul bugetar actual. Astfel, Consiliul de Conducere al ICR a primit propunerea de a reforma instituția pe trei direcții:

a) reducerea unor funcții de conducere (a 3-a astfel de măsură adoptată în timpul mandatului președintelui actual, după reducerile din 2022 și 2024);

b) reducerea posturilor de execuție;

c) reorganizarea rețelei institutelor culturale românești din străinătate, cu reducerea numărului de posturi, măsură care poate fi analizată și decisă, conform legii, prin Hotărâre de Guvern.

ICR solicită publicarea integrală a acestui drept la replică, pentru respectarea deontologiei profesionale și informarea corectă a publicului Dumneavoastră, în aceleași condiții de vizibilitate ca materialele publicate în zilele de 25 octombrie, 26 octombrie și 27 octombrie 2025.

Mai mult, președintele ICR va uza de dreptul său de a recurge la măsurile legale împotriva informațiilor false diseminate public cu intenția vădită de a induce în eroare și de a crea în mod intenționat prejudicii de imagine instituției și conducerii acesteia.

Este evocator faptul că autorul, cu vădită rea-credință, a publicat, pe această temă, nu mai puțin de trei articole de tip editorial, în trei zile consecutive, fără a solicita un punct de vedere instituției și fără a verifica informațiile prezentate publicului. Acest fapt indică o conduită profesională orientată spre un atac la persoană și la familie, care reclamă un răspuns adecvat, respectiv acționarea în instanță a domnului Dan Andronic.

Biroul de presă al ICR