Liviu Jicman a creat o direcție-mamut la ICR , cu dedicație „pentru soția sa, Irina”. Miza: controlul banilor și numirea directorilor ICR

Institutul Cultural Român (ICR) trece printr-o reorganizare administrativă fără precedent. În timp ce comunicarea oficială a premierului Ilie Bolojan vorbește despre „optimizare și restrângerer de cheltuieli”, documentele interne arată o altă realitate: o redesenare structurală care întărește poziția Direcției Relații Internaționale, coordonată de Irina Cornișteanu (2017-2021). Nimeni alta decât soția președintelui ICR, Liviu-Sebastian Jicman. O rețetă ingenioasă și care avea șanse de succes. Și care îl transformă pe Ilie Bolojan, cel etern încruntat, într-un creator de minciuni savante, pentru uzul celor care vor să-l creadă.

Noua organigramă, aprobată de Consiliul de Conducere în octombrie 2025, și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției, oferă președintelui ICR control total asupra distribuirii posturilor și bugetelor între direcții. Cu o singură semnătură, acesta poate decide cine primește oameni și bani, atâta vreme cât nu depășește plafonul legal de 184 de posturi.

Conform ROF-ului, Direcția Relații Internaționale include acum:

Serviciul de cooperare externă (cu compartimente pentru parteneriate, centre culturale),

Departamentul EUNIC și Multilingvism (proiecte de limbă română, parteneriate europene),

Compartimente dedicate proiectelor externe și finanțărilor internaționale

Practic, direcția concentrează aproape toate programele cu expunere externă, adică fondurile, relațiile diplomatice culturale și rețeaua internațională EUNIC.

Surse din interior afirmă că direcția ar fi fost creată special pentru Irina Cornișteanu/Jicman, fără ca membrii Consiliului de Conducere „să înțeleagă adevărata dimensiune a schimbării”.

„Asta e direcția creată acum pentru Irina Cornișteanu/Jicman, fără ca oamenii din Consiliul de conducere să-și dea seama”, ne-au spus surse din ICR, care au dorit să-și păstreze anonimatul. O altă sursă confirmă că, în urma reorganizării, „a fost desființată Departamentul de Comunicare, s-au împărțit oamenii în direcții și se intenționează externalizarea unor activități”. Vechea metodă a contractelor externe pentru servicii culturale sau de PR.

Sursele EVZ afirmă că Irina Cornișteanu/Jicman a fost detașată la Creart pe toată durata mandatului soțului Liviu Jicman. Având însă postul de Director la Direcția Programe Internaționale a Institutului Cultural Român, păstrat. Post pe care se va întoarce după terminarea mandatului lui Liviu Jicman.

Adică soțul i-a creat un departament-mamut soției, cu resurse financiare și oameni din belșug.

În septembrie 2025, aceasta ar fi coordonat un proiect în cadrul festivalului iMapp, finanțat parțial de ICR: „Luna trecută a existat un proiect la Creart, în cadrul iMapp, coordonat de ea, pe care ICR-ul a plătit mulți bani.” susține o sursă internă.

Tot sursa confirmă că, odată ce mandatul lui Liviu Jicman se va încheia, „Irina va reveni pe postul câștigat prin concurs și va conduce cea mai mare direcție din ICR, aproximativ 43 de oameni, cu atribuții pe intern și pe extern”.

Conform ROF-ului, președintele ICR poate modifica structura pe direcții, servicii și compartimente prin ordin propriu, iar Consiliul de Conducere, deși formal aprobă organigrama, se întrunește doar semestrial. Asta înseamnă că, în practică, deciziile de reorganizare pot fi luate fără dezbatere reală.

Totuși, o asemenea concentrare de personal și bugete într-o singură direcție ridică probleme de integritate și transparență. Nu există nicio notă de fundamentare publicată, nici evaluare de impact bugetar și niciun set de criterii pentru ocuparea noilor posturi.

Potrivit surselor, adevărata miză nu e doar reorganizarea internă, ci controlul numirilor viitoare în reprezentanțele ICR din străinătate.

„Sper doar ca presiunea publică să determine Parlamentul să facă numirile la 15 noiembrie și să nu existe prelungirea de 6 luni... Dacă există acea prelungire, în aprilie se termină multe mandate de directori și adjuncți, tot Jicman le va face.”

Prin controlul asupra Direcției Relații Internaționale, cu ajutorul soției, președintele Jicman, interimar sau plecat, ar avea influență directă asupra numirilor din străinătate și asupra programelor cu finanțare externă.

Modificările din organigrama ICR arată mai degrabă o rearanjare strategică a puterii interne, decât o simplă optimizare administrativă. Direcția condusă de Irina Cornișteanu/Jicman devine cea mai mare și mai bogată structură a instituției, iar sursele vorbesc despre o reorganizare „făcută pe tăcute”.

Într-o instituție finanțată din bani publici, unde transparența și meritocrația ar trebui să fie reguli, o astfel de mișcare ridică întrebări legitime: a fost schimbată organigrama pentru eficiență sau pentru favoruri personale?

Cred că răspunsul este evident...

