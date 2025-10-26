Nababul de la ICR. Liviu Jicman, protejat de "Unchiul", consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis

Am scris ieri despre cheltuielile uriașe făcute de Liviu Sebastian Jicman în fruntea ICR. Cum a reușit să toace sute de mii de euro în cei patru ani de mandat, având o diurnă de 350 de euro/pe zi, bani care nu trebuiau justificați cu nici un document, factură, sau chitanță.

În așteptarea răspunsului oficial al ICR, blocat de Liviu Jicman, vă pot spune că banii cheltuiți pentru deplasările sale sunt mulți, între 200.000 de euro, varianta conservatoare și 400.000 de euro, varianta îngrijorătoare.

Materialul publicat ieri a provocat reacții de revoltă, mai ales în rândul celor care chiar muncesc la ICR. Ne-au venit informații despre modul bădărănesc în care Liviu Jicman se comportă cu angajații (cazul de la ICR Istanbul), despre proiectele pe care a refuzat să le finanțeze, deși erau în interesele României. Dar și despre legăturile politice care l-au transformat dintr-un mărunt activist PNL, într-un personaj cu o putere și avere impresionantă.

Un personaj de care nici măcar etern încruntatul Ilie Bolojan nu îndrăznește să se intereseze, deși hemoragia bugetară de acolo ar trebui să-l facă să sară de pe scaun. Dar are și Ilie Bolojan limitele lui, sunt oameni de care știe că este mai bine să nu se atingă.

Liviu Jicman, membru PNL, fost consilier local la Sectorul 3 în 2013, va cunoaște o ascensiune profesională fulminantă din 2015, odată cu numirea unchiului său, Sergiu Nistor în postul de consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis. Fiind recomandat de familia și talentul său, Liviu Jicman printr-un concurs trucat într-un mod grosolan, ajunge directorul Muzeului Cotroceni.

Pe scurt, prin Ordonanța de Urgență nr. 86/2016, art. IV, pct. 5, Guvernul a modificat rapid Legea privind Administrația Prezidențială, eliminând din subordinea Ordonanței 189/2008 (care reglementa managementul instituțiilor culturale) postul de director al Muzeului Cotroceni. Ca prin minune dispare toata procedura de concurs și criteriile de studii devenind un post ca oricare altul din cadrul Muzeului Cotroceni. În consecință, funcția nu mai era supusă mandatelor limitate, evaluărilor periodice sau concursurilor de management, devenind un post permanent, ocupabil pe durată nedeterminată.

După această schimbare, în decembrie 2016 a fost organizat un „concurs” pentru funcție — anunțat doar la avizierul de la sediul muzeului, cu termene neconforme HG 1027/2014 — la care a participat un singur candidat, Liviu-Sebastian Jicman, declarat câștigător. Ancheta ziarului „Libertatea” din 2022 a arătat că Administrația Prezidențială a confirmat publicarea anunțului doar la avizierul intern, nu în Monitorul Oficial sau presă, ceea ce a făcut ca procedura să fie practic inaccesibilă altor candidați.

Normal! Unchiul, consilier prezidențial, îi pregătea un post pe viață nepotului...

De unde se știa “Unchiul”, Sergiu Nistor cu “Șeful”, Klaus Iohannis, de ce erau atât de puternică legătura dintre cei doi, am aflat tot datorită informațiilor venite ca urmare a publicării articolului de ieri.

Actul I – Sibiu, Capitală Culturală Europeană (2005–2008). În anii pregătirii și desfășurării programului „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”, Sergiu Nistor a fost comisarul guvernamental al proiectului, gestionând finanțări și coordonarea programării culturale, în vreme ce Klaus Iohannis era primarul Sibiului – partenerul-cheie local în infrastructură și agendă culturală. Colaborarea a fost una strânsă, public documentată la vremea respectivă, Nistor explicând dimensiunea investițiilor și rezultatele proiectului.

Actul II – Cotroceni (2015–2024). Odată ajuns președinte, Klaus Iohannis îl numește pe Sergiu Nistor consilier prezidențial (Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale) prin Decretul nr. 1/5 ianuarie 2015, funcție pe care Nistor o va ocupa aproape un deceniu. Pe 15 octombrie 2024, Iohannis îl eliberează din funcție și, în aceeași zi, îl acreditează ca ambasador al României în Letonia (Decretul nr. 1.263/2024) — un transfer de rol care marchează închiderea etapei de la Cotroceni și continuarea carierei lui Nistor în diplomație. Era omul lui de încredere de atâția ani...

Pentru Liviu Jicman, postul de la Muzeul Cotroceni, cadoul unei sinecuri pe viață făcut de “Unchiul” fost un prim pas către prăjitura politică a vieții lui: Institutul Cultural Român. De unde tot așteptăm răspunsul solicitat în urmă cu două săptămâni, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.