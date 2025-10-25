Rețeta de varză murată a la Anna Lesko. Saramura este cheia

Rețele Annei Lesko sunt la mare căutare, mai ales că sunt tradiționale din Ucraina. Drept urmare, artista le-a explicat gospodinelor cum să facă varză murată.

Cântăreața a explicat mai întâi de ce este nevoie pentru ca rețeta să fie una reușită. ”Avem nevoie de două verze, între 5 și 6 kilograme. un kilogram și jumătate de morcovi, 5-6 ardei. Iar saramura se face astfel: 3 litri de apă rece, 3 linguri de sare grunjoasă, 5-6 foi de dafin, piper boabe”.

Prima dată se toacă varza mărunt. ”În varza deja tocată adăugăm morcov, amestecăm bine-bine. Adăugăm gogoșarii sunt deja tăiați și ei, și mestecăm bine-bine”, a explicat ea.

Apoi când sunt toate amestecate se pregătește saramura. ”Așadar treci litri de apă rece îi punem într-un borcan, apoi punem sarea și foile de fain, bobițele de piper. Această saramură o turnăm peste varză. Și amestecăm din nou foarte bine.

Lăsam 20 de minute. Apoi începem să umplem borcanul cu varza. presăm bine-bine varza. Și apoi turnăm saramura peste”, a mai spus solista.

Dar nu s-a terminat procesul de murare . ”Apoi punem borcanul într-un vas pentru că 24 de ore îl lăsăm să fermenteze cu capacul pus doar de formă. După 24 de ore, varza a lăsat deja zeamă. Acum închidem borcanul și punem în cămară. Sau la rece în frigider. Se poate consuma și cu puțină ceapă, ulei, ca o salată de post”, a încheiat Anna Lesko în timp ce gusta de zor din salata în cauză.

Acesta este sezonul murăturilor, iar artista pare să fie o gospodină desăvârșită. Cel puțin așa susține fiul ei care participă la multele experimente culinare pe care Lesko le face. Acesta este de fapt și cel mai mare susținător al mamei lui de la care a învățat să facă și pâine, dar și cozonac. Cei doi au relație extrem de apropiată având în vedere că artista își crește singură fiul.