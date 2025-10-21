Trei rețete mai puțin cunoscute de murături. Răsfăț culinar pe mesele din sezonul rece

Pe lângă clasicele gogonele, castraveți sau varză, gospodinele mai curajoase caută noi combinații de murături delicioase. Dacă vrei să aduci un plus de savoare pe mesele de sărbători, aceste rețete te vor ajuta să obții rezultatul dorit.

Ceapa murată, deși rar întâlnită, este un deliciu perfect pentru fripturi, cârnați sau mâncăruri grele. Se folosesc cepe mici, roșii sau albe, curățate și așezate în borcan. Se toarnă peste ele o saramură făcută din apă, oțet, sare, foi de dafin, boabe de piper și puțin zahăr.

După câteva zile, ceapa capătă o aromă dulce-acrișoară și o textură crocantă. În unele zone, se adaugă și boabe de muștar sau ardei iute, pentru un gust mai intens.

Roșiile murate erau odinioară nelipsite din cămările gospodinelor din sudul țării. Secretul unor murături gustoase și colorate constă în folosirea roșiilor mai tari, ușor necoapte. Acestea se pun în borcane cu usturoi, mărar uscat, hrean și câteva felii de ardei iute.

Saramura se pregătește din apă, sare grunjoasă și oțet, apoi se toarnă fierbinte peste roșii. Rezultatul este spectaculos: roșii ușor acrișoare, cu gust de grădină și o aromă de vară păstrată până în iarnă.

Sfecla roșie, bogată în fier și antioxidanți, devine o garnitură excelentă atunci când este murată. Se curăță, se dă pe răzătoare și se așază în borcane. Peste ea se toarnă un amestec de oțet, apă, sare, zahăr, hrean și câteva boabe de chimen.

După o săptămână, sfecla capătă un gust dulce-picant și o culoare vibrantă, perfectă pentru salate sau lângă preparate din carne. Fie că alegi să le pregătești după rețetele bunicii sau să le reinventezi cu propriul gust, aceste murături mai puțin cunoscute pot transforma mesele de iarnă într-un festin culinar.