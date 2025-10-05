Te-ai săturat de aceleași mese banale? Poți transforma mâncare într-un adevărat festin

În 2025, micile schimbări în alimentație vă pot îmbunătăți semnificativ sănătatea prin încorporarea unei varietăți de alimente din grupele cheie de alimente, cum ar fi legumele și fructele, proteinele (leguminoase, fasole, tofu, carne, carne de pasăre, pește, ouă, nuci, semințe), cerealele (majoritatea integrale și bogate în fibre) și alimentele bogate în calciu.

Pentru a obține suficiente vitamine, minerale și fitonutrienți din alimentele vegetale, este esențial să includeți în dietă diferite tipuri de tărâțe, cum ar fi tărâțele de ovăz, de grâu sau de psyllium husk. Aceste fibre ajută la îmbunătățirea funcției intestinale prin fermentarea de către microbii intestinali din colon, ducând la mișcări intestinale mai regulate.

Adăugați diferite conserve de fasole pe lista dvs. de cumpărături, deoarece acestea sunt bogate în fibre dietetice totale, inclusiv fibre solubile și amidon rezistent, care contribuie la indicele lor glicemic scăzut și la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Consumul regulat de mai multe leguminoase poate reduce nivelul de zahăr din sânge și colesterolul total și LDL.

Încercați o altă cereală integrală, cum ar fi hrișca sau terciul cu 5 cereale, deoarece conține toate cele trei straturi ale cerealelor, inclusiv fibre, vitamine și minerale. Cerealele integrale includ ovăzul, porumbul, secara, orzul, hrișca, quinoa, orezul brun și alimentele făcute din cereale integrale, cum ar fi pâinea și cerealele pentru micul dejun. Ideile de rețete pentru cină includ paste cu ton și legume la cuptor, quesadillas cu pui și risotto cu ciuperci și hrișcă.

Încearcă o legumă sau un amestec de salate diferit în fiecare săptămână, deoarece o analiză a relației dintre dietele bazate pe plante și decesul din orice cauză a constatat că persoanele care au mâncat cele mai multe plante au avut un risc mai scăzut de deces în timpul perioadei de studiu și de urmărire decât cele care nu au mâncat aproape nimic. Încercați să adăugați o legumă sau o salată nouă sau diferită la mesele dvs. săptămânale, cum ar fi salata de varză, sfecla din conservă, morcovul crud, ceapa roșie, avocado sau roșii.

În cele din urmă, consumați nuci, deoarece acestea sunt bogate în energie datorită conținutului lor ridicat de grăsimi. O analiză a dietelor cu restricție de energie a arătat că persoanele care mâncau nuci pierdeau la fel de mult în greutate ca și cele care nu mâncau.

sursa: medicalexpress.com