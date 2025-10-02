Carnea de porc, tot mai scumpă. Cât costă două bucăți de cotlet în marile magazine

Carnea de porc a devenit un produs de lux pentru mulți români, mai ales după ce prețurile au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. În marile lanțuri de magazine, cotletul de porc importat din Danemarca a ajuns să coste 150 de lei pe kilogram, arată Asociația pentru Protecția Consumatorilor.

Carnea este etichetată drept produs bio și provine din ferme daneze. Potrivit specificațiilor de pe ambalaj, porcul a fost crescut, sacrificat și tranșat în Danemarca, iar ulterior carnea a fost ambalată pe teritoriul României, înainte de a fi pusă în vânzare.

„Cotlet de porc din Danemarca la 150 lei/kg!Porcul a fost crescut, sacrificat, tranșat în Danemarca și ambalat în România! Cum vi se pare prețul?”, au arătat reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor.

Prețul ridicat a stârnit discuții aprinse între consumatori. Mulți se întreabă cum de un kilogram de cotlet a ajuns să coste atât de mult, în condițiile în care salariile nu țin pasul cu scumpirile. De altfel, pentru două bucăți de cotlet, nota de plată poate depăși cu ușurință bugetul unei familii pentru o masă obișnuită.

„Scump!”, a scris un utilizator de Facebook.

„Cât costa cel mioritic? Adică porcul crescut în dacia mioritică, sacrificat, tranșat, ambalat și vindut în același magazin?”, a adăugat altcineva.

De asemenea, alți utilizatori susțin că aspectul cărnii aduse din Danemarca ridică semne de întrebare legate de modul în care a fost crescut animalul.

„Culoarea nu are legătură cu autenticul și nici prețul! Dar merge în cazul celor născuți după 2000, de când nu mai există viața sau vacanța la țară”, a scris altă persoană.

În supermarketuri, un kilogram de cotlet de porc crescut în România se vinde cu 28,99 lei pe kilogram. De asemenea, românii plătesc în jur de 30 de lei un kilogram de ceafă, în timp ce mușchiulețul de porc ajunge la 42,79 de lei/kilogram.

Costurile de producție au crescut considerabil, influențate de prețurile mai mari la energie, materii prime și transport. În același timp, importurile au devenit tot mai scumpe, ceea ce pune presiune suplimentară asupra prețurilor finale.

Ca în fiecare an, prețul cărnii de porc ar putea crește în perioada sărbătorilor de iarnă.