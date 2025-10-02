Social

Dulceață de ardei iute ca în Transilvania. O poți savura alături de o friptură suculentă

Dulceață de ardei iute ca în Transilvania. O poți savura alături de o friptură suculentă
În satele din Transilvania, dulceața de ardei iute nu lipsește din cămările gospodinelor. Cu un gust dulceag și ușor picant, aceasta poate fi savurată alături de fripturi și brânzeturi. De asemenea, multe persoane o folosesc în prepararea ruladei-aperitiv.

Rețetă de dulceață de ardei iute. Un deliciu dulce-acrișor

Pentru un borcan mediu de dulceață, ai nevoie de:

  • 500 g ardei iuți roșii, bine copți
  • 250 g ardei kapia, pentru echilibru de gust și culoare
  • 500 g zahăr
  • 200 ml oțet din vin roșu sau alb
  • 200 ml apă
  • un praf de sare

Începe prin a curăța ardeii de semințe și cotoare. Pentru un gust mai intens, lasă câteva semințe, dar nu exagera – dulceața trebuie să păstreze echilibrul între iute și dulce. Toacă ardeii cât mai fin, fie manual, fie cu ajutorul unui robot de bucătărie.

Ardei. Sursa foto: Pixabay

Procesul de fierbere,  esențial

Într-o cratiță adâncă, pune la fiert apa, zahărul și oțetul, până ce obții un sirop ușor legat. Adaugă ardeii tocați și lasă totul să fiarbă la foc mic, aproximativ 40–50 de minute.

Când amestecul începe să se îngroașe, este momentul să verifici dacă este gata. Ia o linguriță din compoziția fierbinte și toarnă câteva picături pe o farfurie rece. Dacă picăturile rămân ferme și își păstrează forma, înseamnă că dulceața a atins punctul optim de fierbere și poate fi luată de pe foc.

În acest fel, poți controla cu ușurință densitatea siropului și te asiguri că dulceața de ardei iute nu va fi nici prea lichidă, nici prea tare. Testul pe farfuria rece este folosit de majoritatea gospodinelor cu experiență.

Cum se păstrează dulceața de ardei iute

Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le bine și întoarce-le cu capacul în jos pentru 10 minute. După răcire, păstrează-le într-un loc răcoros și întunecat.

În funcție de preferințe, dulceața de ardei iute poate fi folosită ca sos pentru pizza sau burger.

