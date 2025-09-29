Deserturi de toamnă cu prune, mere, nuci și scorțișoară. Idei rapide pentru sezonul rece

Toamna este anotimpul în care bucătăria prinde viață prin arome intense și texturi reconfortante. Ingredientele de sezon, precum prunele, nucile, merele și scorțișoara, sunt baza perfectă pentru deserturi rapide și savuroase. Nu ai nevoie de tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit. Cu puțină inspirație, poți pregăti delicii care să încânte familia și prietenii, transformând serile reci într-un moment de răsfăț. În plus, ele sunt accesibile, sănătoase și perfecte pentru orice ocazie.

Un desert clasic și foarte rapid este plăcinta cu mere și scorțișoară. Ai nevoie de foi de plăcintă, mere rase, zahăr brun și scorțișoară. Merele se amestecă cu condimentele, apoi se rulează în foi și se coc până devin aurii. Deasupra presoară puțin zahăr pudră sau zahăr brun pentru un plus de aromă. Astfel de deserturi sunt gata în mai puțin de o oră și aduc în casă un parfum irezistibil.

Un alt exemplu de rețetă dulce de toamnă rapidă este crumble-ul de mere. Feliază merele, așază-le într-o tavă și acoperă-le cu un amestec de fulgi de ovăz, unt și zahăr. La cuptor, se formează o crustă crocantă, iar merele devin moi și aromate. Se servesc calde, cu o cupă de înghețată de vanilie.

Merele coapte umplute cu nuci și miere sunt și ele pe lista cu deserturi rapide de toamnă. Se scobește miezul, se umple cu nuci tăiate și se presoară și puțină scorțișoară. Înainte de a le băga la cuptor adaugă miere în interiorul merelor. Lasă-le la copt aproximativ 20 de minute și bucură-te apoi de un desert care îmbină gustul dulce cu textura crocantă.

O rețetă simplă de sezon este tarta rustică cu prune. Aluatul fraged se face din 200 g făină, 100 g unt rece, un ou și o lingură de zahăr. Se frământă rapid și se lasă la rece. Se întinde aluatul într-o foaie subțire, se acoperă cu prune feliate, puțin zahăr brun presărat și un praf de scorțișoară. Se pliază marginile spre interior, iar mijlocul rămâne descoperit, pentru a se vedea umplutura. Acest desert are un aspect rustic și un gust acrișor-dulce foarte plăcut.

Un alt preparat rapid este prăjitura pufoasă cu prune. Ingrediente: trei ouă, 150 g zahăr, 100 ml ulei, 200 g făină, o linguriță praf de copt și 8-10 prune. Se pregătește un aluat clasic din ouă, zahăr, ulei și făină. Prunele se taie în jumătăți și se așază deasupra aluatului turnat într-o tavă. Se coace la 180°C timp de 35 de minute. La copt, fructele eliberează suc, iar desertul capătă un gust intens. Prăjitura este unul dintre acele deserturi care merg perfect cu o ceașcă ce ceai cald.

Dacă vrei să îți surprinzi familia, poți încerca un desert mai aparte, dar tot la fel de ușor de pregătit. Prunele caramelizate la tigaie sunt perfecte pentru o seară în familie. Gătește prunele tăiate cu puțin zahăr și scorțișoară, apoi adaugă nuci tocate. În doar câteva minute, obții un desert ideal de servit cu iaurt sau frișcă.

Checul simplu cu nuci este unul dintre cele mai iubite deserturi de toamnă. Ai nevoie de trei ouă, 150 g zahăr, 100 ml ulei, 200 g făină, o linguriță praf de copt și 100 g nuci măcinate. Se bat ouăle cu zahărul, se adaugă uleiul și apoi se încorporează făina cu praful de copt. La final, se adaugă nucile. Compoziția se toarnă într-o tavă de chec și se coace la 180°C timp de 35-40 de minute.

Un alt preparat este prăjitura fragedă cu nuci și scorțișoară. Rețeta este simplă și rapidă. Ai nevoie de trei ouă, 150 g zahăr, 150 ml ulei, 200 g făină, o linguriță de praf de copt, 100 g nuci tocate și o linguriță de scorțișoară. Se bat ouăle cu zahărul, se adaugă uleiul, apoi se încorporează făina și praful de copt. La final, se adaugă nucile și scorțișoara. Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată și se coace la 180°C timp de 30-35 de minute.

Dacă vrei ceva mai special, încearcă bomboanele cu nuci și miere. Deși este ceva special, nu necesită coacere, ceea ce înseamnă că este unul dintre cele mai rapide deserturi de toamnă. Ai nevoie de 200 g nuci măcinate, 2-3 linguri de miere, 50 g fulgi de cocos și puțină scorțișoară pentru aromă. Se amestecă nucile cu mierea până se formează o pastă densă, apoi se modelează biluțe cu mâna umezită. Fiecare biluță se tăvălește prin fulgi de cocos și se lasă la rece cel puțin o oră.

Un desert reconfortant este budinca de pâine cu mere și prune, simplă și aromată. Ai nevoie de șase felii de pâine mai veche, două mere, patru prune, două ouă, 250 ml lapte, două linguri de zahăr și scorțișoară. Pâinea se taie cuburi și se așază într-o tavă unsă cu unt. Fructele se feliază și se adaugă deasupra. Se bat ouăle cu laptele, zahărul și scorțișoara, apoi se toarnă peste amestec. Se coace la 180°C timp de 30-35 de minute.

Pe lista cu deserturi de toamnă rapide putem pune și prăjitura cu mere, prune și nuci. Pentru ea ai nevoie de trei ouă, 150 g zahăr, 100 ml ulei, 200 g făină, o linguriță praf de copt, două mere, patru prune și 50 g nuci. Se pregătește un aluat simplu din ouă, zahăr, ulei, făină și praf de copt. În tavă se toarnă jumătate din aluat, se așază fructele feliate și nucile, apoi restul de aluat. Se coace la 180°C timp de 35-40 de minute.

Un desert elegant și ușor este tarta rustică cu mere, prune și nuci. Pentru aluat ai nevoie de 200 g făină, 100 g unt rece, un ou și o lingură de zahăr. Se frământă rapid și se lasă la rece 30 de minute. Pentru umplutură trebuie două mere, trei prune, 50 g nuci și scorțișoară. Se întinde aluatul, se așază fructele feliate și nucile, iar marginile se pliază ușor peste umplutură. Se coace la 180°C timp de 30-35 de minute, potrivit Allrecipes.com.