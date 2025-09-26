Ștrudel cu mere, desertul care parfumează serile de toamnă. Îl pregătești în câteva minute

În această perioadă, piețele sunt pline de mere românești, iar prețurile nu sunt deloc piperate. Dulci, zemoase și pline de savoare, aceste fructe de sezon devin ingredientul perfect pentru un desert fabulos: strudelul cu mere. Preparatul are origini austriece, însă este cunoscut de ani buni și în țara noastră.

În multe restaurante din Austria, ștrudelul cu mere este servit alături de o cremă fină de vanilie. Fie că alegi să îl savurezi ca atare sau vrei să încerci această combinație, gustul desertului te va impresiona.

Ingrediente pentru un strudel cu mere:

500 g de aluat foietaj (poate fi cumpărat sau pregătit în casă)

1 kg de mere românești, bine coapte

150 g zahăr

100 g stafide (opțional, hidratate în puțin rom sau esență de vanilie)

50 g nuci sau alune mărunțite

2 linguri pesmet sau griș

1 linguriță scorțișoară măcinată

1 ou pentru uns

zahăr pudră pentru decor

Merele se spală și se curăță de coajă, apoi se dau pe răzătoare sau se taie felii subțiri. Se pun într-o tigaie cu zahărul și se lasă câteva minute la foc mic, până când își lasă zeama și capătă o textură ușor caramelizată.

La final se adaugă scorțișoara, stafidele și nucile. Aluatul se întinde pe masă și se presară cu pesmet sau griș, care vor absorbi sucul lăsat de mere.

Se adaugă umplutura și se rulează strâns, apoi se așază strudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se unge cu ou bătut pentru a prinde o crustă aurie și se dă la cuptor, la 180°C, pentru aproximativ 35–40 de minute.

După ce se răcește, desertul se presară cu zahăr pudră și se taie felii generoase. Ștrudelul cu mere poate fi o gustare delicioasă în zilele aglomerate la birou sau poate fi pus în pachețelul pentru școală. În plus, acest desert poate fi păstrat la frigider timp de o săptămână.