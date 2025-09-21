Social

Gem de mere cu scorțișoară. Un deliciu cu parfum de toamnă

Gem de mere cu scorțișoară. Un deliciu cu parfum de toamnă
Gemul de mere cu scorțișoară este o alegere perfectă pentru cei care iubesc aromele toamnei și gustul fructelor coapte. Această rețetă te va ajuta să transformi merele zemoase sau mai puțin aspectuoase într-un deliciu aromat, perfect pentru micul dejun sau ca umplutură pentru cornulețe și clătite.

Gem de mere cu scorțișoară

Pentru a prepara gemul, aveți nevoie de mere proaspete, zahăr, scorțișoară și, dacă doriți, puțin suc de lămâie pentru a păstra culoarea fructelor și a echilibra dulceața. Primul pas este să spălați și să curățați merele. După ce ați scos cotorul, puteți tăia merele în cuburi sau le puteți da pe răzătoare, în funcție de consistența dorită.

Puneți merele rase într-o oală mare și adăugați zahărul în proporție de aproximativ 70–80% din greutatea fructelor. Lăsați merele să se odihnească 20–30 de minute, astfel încât zahărul să se dizolve și să se formeze sucul propriu al fructelor. Apoi puneți oala pe foc mediu și lăsați merele să fiarbă încet, amestecând constant, pentru a nu se lipi de fundul vasului.

Gem. Sursa foto: Pixabay

Ultimul pas

Când gemul începe să se îngroașe, adăugați scorțișoara și, dacă folosiți, sucul de lămâie. Fierbeți gemul până când ajunge la consistența dorită, apoi îndepărtați spuma formată deasupra.

Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de la înființare, spectacol cu parfum de operă și strălucire de gală
Tinerii preferă munca de acasă. Domeniile în care câștigurile ajung la 100.000 de euro pe an
La final, gemul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate și se sigilează. Odată răcit, acesta poate fi păstrat câteva luni în cămară sau în frigider. Gemul de mere cu scorțișoară este ideal pentru micul dejun, pe pâine prăjită sau alături de brânzeturi fine, dar poate fi folosit și ca umplutură pentru prăjituri și plăcinte.

Cea mai ușoară rețetă de gem de mere

Gemul de mere poate fi preparat și fără scorțișoară, păstrând gustul natural și dulce al fructelor. Această variantă este mai potrivită pentru cei care preferă un gust mai subtil sau pentru a fi folosit în deserturi delicate, fără aromele intense ale acestui condiment.

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
