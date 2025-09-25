Anca Dumitra și soțul, poveste ca-n filme. Soțul a văzut-o în serial și i-a picat cu tronc

Anca Dumitra a povestit la podcastul lui Damian Drăghici cum a ajuns să fie soția lui Manfred Spendier, un om de afaceri austriac. Acesta a văzut-o cu 13 ani în urmă în primul sezon Las Fierbinți.

Manfred Spendier a văzut-o prima dată pe actriță la televizor. ”El făcând motocros acum vreo 10 ani de zile, a venit un român, el nevorbind română, a venit cu un stick, seara după 7, să se uite la ceva. Noi (n.r.- serialul Las Fierbinți) am ieșit pe post în 2012 și în 2013, pe undeva în Spania.

Și la o săptămână de motocros intens ce făcea el pe atunci, a venit românul cu un stick pe care era primul sezon Las Fierbinți și acolo a zis că m-a văzut. Și a zis că mamă ce drăguță e gagica. Și apoi nu am avut nicio treabă”, a povestit actrița.

Dar povestea nu s-a terminat aici. ”Mai târziu s-a intersectat, ani mai târziu, 2021, s-a intersectat cu un coleg de din serial. Și-a dorit să ajungem să ne cunoaștem, a durat ceva. Dar într-un final ne-am cunoscut și de atunci ne tot cunoaștem”, a mai explicat Anca Dumitra. Cei doi s-au căsătorit, iar Manfred s-a apucat serios de afaceri de atunci.

”Părinții mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deținem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu și porumb; de asemenea, creștem vaci de lapte, porcine și oi. Îmi place agricultura, încă din adolescență m-am implicat în activitățile fermei. Am muncit mult în trecut și am condus diferite utilaje.

Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole, a povestit acesta în spațiu public.