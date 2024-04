Monden Anca Dumitra va deveni mamă pentru prima dată. Actrița din Las Fierbinți, în culmea fericirii







Anca Dumitra, recunoscută pentru rolul ei din Las Fierbinți, va deveni mamă pentru prima dată. Actrița a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, acolo unde a postat mai multe fotografii cu burtica de gravidă. Totodată, aceasta a scris și mesaj emoționant legat de acest moment unic din viața ei.

Anca Dumitra este însărcinată

După un an de când și-au unit destinele, Anca Dumitra și Manfred Spendier vor deveni părinți. Cunoscuta actriță este pentru prima dată însărcinată și a decis să împărtășească totul cu fanii din mediul online.

Vedeta de la Pro TV a împărtășit mai multe fotografii cu burtica ei de gravidă pe Instagram, atrăgând un val de reacții din partea urmăritorilor săi. Comentariile frumoase și aprecierile au curs din partea fanilor, însă și colegii de breaslă i-au transmis felicitări și încurajări.

„Într-o lume magică, unde visele devin realitate”, a scris Anca Dumitra pe Instagram.

A ținut totul secret

Actrița din Las Fierbinți nu a dat vestea cea mare la scurt timp după ce a aflat că va deveni mamă. Se pare că aceasta a ținut totul secret, așteptând ca sarcina să fie vizibilă.

În toate imaginile publicate pe rețelele de socializare, Geaninuța din Las Fierbinți radiază de fericire. Theo Rose, Corina Caragea, Geanina Ilieș, Amalia Năstase sau Nicole Cherry sunt doar câteva dintre vedetele care au felicitat-o.

Anca Dumitra și Manfred Spendier, nuntă de basm

În urmă cu un an, Gianinuța din Las Fierbinți s-a căsătorit cu un afacerist din Austria. Actrița a atras toate privirile invitaților și a purtat o rochie de mireasă croită special pentru ea.

„El e catolic, dar a primit bilet de voie. Am fost la părintele Vasile Ioana și ne-a îndrumat, dar nu a fost dumnealui în ziua respectivă și a fost părintele Dima. Pe tata nu l-am mai văzut plângând, nu l-am văzut plângând, decât în momente dificile și grele. Prin care nu ai mai vrea să mai treci, dar acum la intrarea în biserică, eu eram destul de aiurită să intru și după aia m-am oprit un pic. Si l-am văzut și instant mi-au dat și mie lacrimile și am zis: Nu, nu, gata! Am plâns după aceea la slujbă, a fost o slujbă foarte frumoasă și părintele Dima a fost fabulos și minunat. ”, a declarat actrița.