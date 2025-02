Monden Marius Manole, luat cu ambulanța de pe scenă. Excesele care l-au doborât







Marius Manole a recunoscut că doarme foarte puțin, că muncește enorm și că este epuizat. Actorul a povestit că a fost luat cu salvarea de la teatru de mai multe ori și că a făcut atacuri de panică. El a spus că familia își face griji de fiecare dată și că îi recomandă să facă și pauză, dar că își iubește prea mult meseria.

Marius Manole e epuizat

„Aseară simțeam că îmi tremură carnea pe mine, m-am culcat la 3.00 și nu m-aș fi trezit devreme. Știi ce mă motivează, de fapt? Vreau să văd cât pot, până unde poate duce omul. Toată lumea spune: Nu se poate. Eu vreau să arăt că se poate și că nu moare nimeni din prea multă muncă”, a spus actorul.

Actorul a spus că apropiații îl sfătuiesc să se odihnească, dar că el nu îi ascultă. Manole a declarat că stau multe persoane în jurul lui pentru că nu are timp de așa ceva.

„Eu sunt bine. În afară că sunt foarte slab, sunt slab că mă duc la sport și am grijă de mine, nu că sunt slab de muncă. Sigur că îmi mai atrag atenția, dar eu mă fac că nu aud. Bine, acum nu sunt nici foarte multe persoane în jurul meu pentru că nu am timp să stau cu multe persoane. Și cele cu care stau în preajmă, muncesc la fel de mult”, a spus el.

A fost luat cu salvarea de la teatru

Marius Manole a spus că a fost luat cu salvarea de la teatru de trei ori când era mai tânăr pentru că făcea multe excese. Actorul a declarat că de atunci nu și-a mai pierdut nopțile și n-a mai băut alcool.

„M-a luat și salvarea de la teatru de vreo trei ori. Asta se întâmpla când eram tânăr și făceam niște abuzuri. Dacă nu mai pierzi nopțile, nu mai bei, corpul este foarte puternic și se organizează foarte bine. Și de atunci nu am mai avut probleme”, a declarat actorul.

Marius Manole a făcut multe atacuri de panică

Actorul a mai povestit că a făcut de multe ori atacuri de panică pentru că trăia în frică. Acesta a spus că punea presiune pe el și că se temea că oamenii îl judecă, dar că și-a schimbat perspectiva asupra vieții după pandemie.

„Am avut atacuri de panică pentru că eu am trăit mult timp sub imperiul fricii. Artist fiind și actor fiind am avut întotdeauna spaima de judecata oamenilor. Să nu fiu cel mai bine, să nu fiu cel mai bun. Din cauza presiunea pe corpul și mintea mea era permanentă. A venit apoi pandemia, am intrat într-o depresie din cauza acestui stres pe care îl acumulasem de 20 de ani.

După pandemie, am înlocuit teama cu curiozitatea și am hotărât să nu îmi mai fie frică de nimeni și de nimic în viața mea. Cu riscul de a pierde oameni, cu riscul de a nu fi cel mai bun și a spune oamenii: Lasă, e un actor prost, am hotărât să fac asta. Datorită acestui lucru, mintea mi s-a relaxat și iată, sunt foarte bine”, a spus Manole pentru Cancan.