Marius Manole este un actor „fără cultură”. Câte cărți a citit la viața sa

Marius Manole recunoaște că este un actor „fără cultură” deoarece în viața sa a citit foarte puțin. Actorul mai șochează cu ceva, acesta spune că a intrat la teatru „intrat într-o făcătură de lume”.

Marius Manole recunoaște că nu este un om citit. Actorul afirmă că a citit în viața sa „20 de cărți”. Din acest motiv nu poate să scrie piese de teatru sau să regizeze, îi lipsește cu desăvârșire cultura generală.

„Eu nu pot să scriu. Eu, ca să scriu, ar trebui să am lecturi. Nu le am. De aia spun, ca să mă întorc și să mă joc din partea cealaltă, eu nu pot să fac asta, pentru că sunt un actor fără cultură. Nu am o cultură bogată”, a explicat Marius Manole.

Actorul, extrem de sincer, a mărturisit, de asemenea, că nu este un om care a citit mult „eu nu sunt un băiat citit...am citit 20 de cărți la viața mea, eu nu pot să mă apuc să regizez pentru că nu știu. Ce să regizez?”

Marius Manole i-a criticat pe cei „spoiți” care „au furat” și acum fac „pe cei buni”, și din acest motiv, spune el, „nu vreau să umplu rândurile ălea de actori, de regizori care se cred regizori”.

Marius Manole. Sursa foto: Facebook

Actorul spune că a intrat într-o lume de artiști care nu erau artiști

Marius Manole a mai povestit că pe vremea când a intrat la teatru, a intrat într-o „făcătură de lume. Niște oameni care nu erau artiști, erau niște făcături de artiști care pe mine m-au speriat”.

Mai mult, el spune că „ei nu erau atât de artiști pe scenă, cât erau artiști în viață erau artiști care aveau un limbaj artistic în care exista cuvântul sfânta scândura, în care exista un cuvânt că te locuiește un personaj.

În opinia actorului, „nu te locuiește niciun personaj. Sau pe mine, hai să spun așa, nu mă locuiește niciun personaj. Astea sunt niște șabloane care ne-a plăcut să le păstrăm ca să menținem și să extindem aura asta de... Personajul se lucrează și lucrezi la personaj ca un ceasornicar”.

Marius Manole, despre colegii care spun că „i-a consumat rolul”

Marius Manole amintește și despre colegii actori care ieșeau din scenă pentru a se aduna un pic deoarece spuneau că rolul i-a epuizat.

„Majoritatea actorilor care spun că îi locuiește personajul eu îi văd jucând și nu-i locuiește nimeni. Dar îi locuiește în capul lor. E o făcătură. Am avut colegi care ieșeau din scenă și stăteau puțin să se reculeagă că i-a consumat rolul.

Erau atât de proști că nu știu ce i-a consumat. I-a consumat că au stat pe scenă. Mă feresc de această ipocrizie maximă”, a mai spus actorul Marius Manole, potrivit turnulsfatului.ro.