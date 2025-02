Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 februarie 2025. Marele viscol







3 februarie

Pe 3 februarie s-au născut Gertrude Stein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Morgan Fairchild, James A. Michener, Paul Scherrer, Charles Augustus Hartley, Ştefan Iordache, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Arsene, Constantin Virgil Negoiţă.

Pe 3 februarie este Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Sf. Proorociţă Ana.

"Evenimentul Zilei" din 3 februarie 1954 a fost marele viscol din România. Exact acum 71 de ani românii au suportat un fenomen meteo extrem. Viscol, vânt de până la 150 kilometri pe oră, depuneri de zăpadă de 1,80 metri în 24 de ore, troiene de cinci metri înălţime. Iadul Alb s-a dezlănţuit şi a cuprins Bucureştii, jumătate de ţară, de fapt!

Au trecut 71 de ani, dar, pentru mine, parcă a fost ieri! Primele mele amintiri coerente, bine fixate, vii, parcă s-au întâmplat ieri, repet, datează de la Marele Viscol.

Acum exact 71 de ani, Bucureştii erau un oraş mort, un oraş ucis de viscol, ger şi zăpadă, multă zăpadă, extrem de multă, prezentă peste tot! Începuse să ningă cu fulgi mari în dimineața zilei de 3 februarie 1954. Pe la ora 10:30. De fapt și pe întâi și doi februarie a nins, dar puțin. A continuat toată noaptea iar pe la ora două noaptea a început și viscolul, în rafale. Toată iarna 1953-1954 a fost excepțional de grea. Cea mai grea iarnă din secolul XX, pentru România.

Iarna s-a instalat la sfârșitul lui noiembrie 1953 și s-a sfârșit brusc și cu temperaturi mari pe 8 martie 1954. Zăpadă a fost tot timpul iar temperaturile oscilau în jurul a minus cinci grade Celsius. Cu toate că se strânsese o cantitate enormă de zăpadă, primăvara venită în forță nu a produs inundații. Pe vremea aceea erau oameni competenți. Iar Comisia de prevenire a dezastrelor și-a făcut datoria. Zăpada a fost evacuată pe râurile mari sau pe fluvii, sau depusă uniform pe terenurile agricole. Așa că, cu toate că primăvara s-a instalat în forță nu s-au constituit viituri, sau inundații.

O duceam tare greu, stabilizarea din 1953 şi desfinţarea Băncii Marmorosch Blanc îl lăsase fără capital, fără bani lichizi, pe şeful familiei, pe dom' Pascale, meseriaş şi negustor cinstit din Obor. Iarna aceea am mâncat mai mult pâine prăjită, unsă cu untură şi am băut ceai fierbinte negru rusesc, mult ceai! Pâine prăjită pe o "Stalingradskaia" un butoi de metal, umplut cu rumeguş bătătorit, cu unele aerisiri făcute cu iscusinţă şi care ardea înăbuşit cam treizeci de ore. Și ce mai rămăsese în pivnița băcăniei bunicii Uța, că numai vindea, a predat registrele, a păstrat proviziile pentru iarnă. Pentru lemne nu am avut bani, rumeguşul a fost de la "ajutorul muncitoresc"!

Dar ceea ce doresc să vă spun este că în iarna aceea teribilă românii au luat examenul la solidaritate. ”Tovarăşii”, deputaţii de stradă, membrii de partid, au fost uimiţi de modul cum au reacţionat bucureştenii, care au ieşit toţi cu lopeţile și târnăcoapele la dat zăpada, fără să fie nevoie de "convocare"! Oricum, la radio se spunea mereu să ieșim să dăm zăpada. Dar nu a fost nevoie, oamenii erau pe timpul acela responsabili și știau ce să facă fără să le spună nimeni.

Pe strada mea, Mașina de Pâine, a ieșit toată lumea. Arhitectul Tudoran și cu inginerul Ionescu au facut ”planurile” de dezăpezire, unde să ducă zăpada, cum să facă circulabile trotoarele, dar și strada și să deblocheze marele cuptor de pâine, de acolo îi venea numele străzii, de unde se simțea un miros îmbietor de pâine caldă, în frigul de afară.

De la noi, din curte, au ieșit bunicul meu, dom' Pascale, şi Covăcescu cel uriaş, ardeleanul greco-catolic cu motocicleta lui nemţească, bănuit de legături cu partizanii şi care mereu era ridicat la patru dimineaţa de Securitate şi venea de acolo bătut bine, dar vesel, spunea că a aflat bancuri noi, şi Zisu, croitorul evreu pe care tataie îl ascunsese în pivniţă de legionari, şi muncitorul de la "Pâsla", Gogu, slab, înalt, ciolănos, dar puternic ca o locomotivă, şi Cornelia, mătușa mea, o femeie frumoasă, fină, desenatore tehnică, chiar dacă avea stenoză mitrală, unchiul Jean, unchiul Șoru, unchiul Auraș și mătușa Dori, mătușa Antigona, mama, tata şi chiar...eu! De fapt, toţi cei pe care îi cunoşteam.

Era la puțin timp după război și bărbații aceia slabi, dar îndârjiți, știau cum să lupte, cu dușmanul, dar și cu munții de zăpadă. Mă uitam la tatăl meu, fost locotenent în aviația regală. Cum își scuipa în palme, țărănește și apuca lopata de zăpadă. Mijea puțin ochii, ca și când ar fi prins în colimatorul avionulului lui FW-190 silueta avionului dușman. Apoi cu o mișcare hotărâtă înfigea lopata în zăpadă. Lopata era acum cele patru tunuri de 20 mm. După o jumătate de oră tovarășii au trimis femeile acasă, era prea greu și prea frig pentru ele.

Eu nu aveam nicio treabă, eram înfofolit cum trebuie, cu ușanka polară pe cap, cu cojoc moldovenesc peste două pulovere de lână de Angora și pâslari uriași în picioare, peste cizmulițele din piele. Fără a mai socoti mănușile îmblănite, cu un singur deget, prinse cu un șnur, ca să nu le pierd. Și un fular mare și lung peste nas și gât.

Tataie Pascale m-a urcat pe un troian şi m-a făcut responsabil pe o sticlă de rom de Cuba, din băcănia bunicii Uța. O sticlă mare, de doi litri, cum nu se mai fac astăzi, cu o etichetă colorată cu negrii buzaţi care cântau din banjo. Astăzi eticheta romului acela nemaipomenit, dacă îmi aduc bine aminte era Bacardi, ar fi considerată rasistă şi politic incorectă. Pe atunci oamenii erau mai simpli și mai veseli. Mi s-a poruncit să dau oamenilor doar o înghiţitură... şi aşa făceam! Atunci, aveam numai câţiva ani, am descoperit ce influenţă pot să am asupra oamenilor, dacă le vorbesc frumos şi le spun exact, corect - adevărul, uitându-mă drept în ochii lor!

Cam în două ore strada Mașina de Pâine a fost deblocată și autocamioanele au putut să plece în oraș cu pâinea caldă, Ștefan cel Mare fusese eliberat cu plugurile atașate la autocamioane militare și tramvaie. Fiecare dintre cei ieșiți să dea zăpada a primit pâine caldă la discreție, oamenii și-au pus mănușile, pentru că pâinea neagră, mare de două kilograme, rotundă și cu două crestături, era fierbinte-fierbinte. Doamne, ce bună era pâinea în România!

Greul a căzut pe capul militarilor, aveam să aflu mai târziu. Ei au participat masiv la dezăpezire în ţară, dar mai ales în Bucureşti, unde, au participat cu pluguri de zăpadă ataşate la tancuri T-34 şi cu multe camioane Molotov, care au transportat zăpada să fie aruncată în Dâmboviţa, sau împrăștiată pe câmpurile din jurul Bucureștilor. Au plătit cu multe vieți bătălia cu zăpada, 34 de soldaţi, gradaţi şi ofiţeri. Ca într-o ofensivă, o perioadă de război! Cinci soldaţi au îngheţat de frig, noaptea, când făceau de pază, erau santinele.

Dintre civili au fost 76 de victime. Marea majoritate a pierit în Câmpia Bărăganului. Bordeiele în care locuiau, bordeie, da, am zis bine, s-au prăbuşit din cauza greutăţii zăpezii, noaptea, şi i-au strivit!

Mai târziu, din discuțiile celor mari am aflat că am primit multe ajutoare. Din URSS a venit locomotiva Sibirskaia, o locomotivă nemaipomenită, 2-6-3, cu un plug urias. Și o duzină de vagoane pline cu autocamioane Molotov echipate cu pluguri. Locomotiva elibera de zăpadă calea ferată prin Siberia, până la Vladivostok. Dar nu a putut să treacă în România din cauza diferenței de ecartament a căii ferate. Așa că au demontat repede plugul și l-au montat pe cea mai puternică locomotivă a noastră. Sovieticii au mai trimis mălai, făină, ceai, orez, rații militare și pufoaice din excedentul militar. Cehii au trimis multe pături groase de lână, conserve diferite și medicamente. Polonezii au trimis două trenuri cu cărbune pentru foc în sobe, mălai, conserve de carne și multă votcă. Iugoslavii au trimis carne congelată, fructe uscate și mult zahăr. Și mulți alții! Și ucrainienii au trimis ceva. Un nou viscol!

Dar cel mai mult au trimis marocanii. Aproape un milion de dolari, bani grei pe timpul acela. Ciudat, nu? Cu câteva luni înainte, în vara lui 1953 avusese loc la București a IV-a ediție a Festivalului Tineretului și a Studenților. Prima acțiune internațională de mare calibru a României Populare. S-au făcut eforturi foarte mari pentru costrucții și asigurarea unei găzduiri perfecte. Delegația marocană, în care era și un membru al familiei regale, incognito, a fost uimită de naturalețea și ospitalitatea românilor, de faptul că erau tratați la fel ca toți ceilalți, fără urmă de discriminare. Nu au uitat și când românii au fost la ananghie, le-au sărit în ajutor.

Este puţină diferenţă, spun, cu cinism, între tehnologia de acum 71 de ani şi cea de astăzi! Dar, vă garantez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă, Doamne fereşte, viscolul de acum 71 de ani s-ar repeta acum, nu ştiu ce s-ar întâmpla cu noi, cu oamenii acestei ţări. Tare mă tem că suntem în faţa unui examen pe care nu o să-l trecem, după cum suntem conduşi şi în marea nesimțire a autorităţile centrale şi locale. Ei, lasă, că nici românul nu mai este ca acum 71 de ani. Peste treizeci de ani de capitalism sălbatic l-au transformat într-o sălbăticiune egoistă, interesată numai de bani. Dacă o să fie vreun dezastru el nu o să miște un deget, o să se uite la televizor spunând că statul trebuie să facă și să dreagă, doar el plătește taxe și impozite. Tare aș vrea să mă înșel...

Mai multe surse, de aici şi din străinătate, au lansat ipoteza că anul acesta va avea loc în România un cutremur important, seismul generaţiilor, de tip Vrancea. Cred, sper că s-au înşelat, oricum nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva, nu merităm acest lucru, cu toate păcatele nostre. Nu spun că era mai bine înainte, sigur nu era, dar acum este mai rău! Sunt mult mai multe motive pentru o revoluție, decât erau în decembrie 1989.

Până una-alta, afară este cald pentru perioada aceasta din an şi aici, în Prahova submontană este zăpadă doar în zare, pe vârful Ciucaş.

Phil, marmota, ieri a vestit încă șase săptămâni de iarnă, dar eu m-am săturat de iarnă, a fost lungă. Sper că ”a fost”, dar până la echinocțiul de primăvară mai este cale lungă, pentru că, mereu și mereu mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 februarie 2025

BERBEC Dacă atmosfera poate fi încărcată de unele tensiuni, poți conta pe caracterul tău dinamic și integru pentru a netezi situația și a restabili armonia. Poți fi dispus să faci compromisuri inteligente pentru a aplana conflictele. O veste bună urmată de o pierdere, poate pierzi sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar, la cât costă toate acum, trebuie să îți rămână bani și pentru impozite!

TAUR Întotdeauna poți găsi nod în papură, cineva sau ceva care nu-ți convine! Afinități elective sau standarde prea înalte? Poate dacă privești lucrurile mai detașat, poți căpăta noi perspective. Nu ezita să amâni mărunțișurile până mâine. La sfârșitul zilei, născocește o activitate, care să te desprindă complet de viața ta de zi cu zi, recomand cititul! Neapărat cu o ceașcă aromată de ceai Darjeeling!

GEMENI Astăzi, pari să fii binedispus și sociabil! Nu rata ocazia de a face cunoștințe noi sau de a te reconecta cu cei pe care poate i-ai maltratat nițel luna trecută, te poți simți mai bine apoi. Dacă te asiguri că îți eliberezi mintea de neprevăzutele vieții de zi cu zi, poți evita grijile inutile. Pare să existe un exces, un surplus care pare că te încetinește, caută cauza în farfurie.

RAC O zi de luni incertă, dar, în general, echilibrată. Fugi de oamenii negativi... Ai nevoie de optimism, gândește-te la tine mai mult ca de obicei. Îți poți simți mai bine nevoile organice și ar trebui să știi să le transformi într-un atu. Poți găsi un echilibru între odihnă și activitate. Se poate deschide o posibilitate, o oportunitate, care poate deveni profitabilă, cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

LEU Caracterul tău cinstit şi direct te îndeamnă să încerci ceva nou, dar, parcă, ceva pare să te țină pe loc! Nu te lăsa copleșit de îndoieli sau incertitudini, starea ta de spirit ar putea fi afectată și partenerul tău s-ar putea confrunta apoi cu comportamentul tău anxios. Lasă ca Leul cel Laș să rămână doar un personaj din Vrăjitorul din Oz, mai bine! Savureaza vremurile bune fără să mai stai pe gânduri...

FECIOARĂ Astăzi, pari să fii mai puțin înclinat să critici, decât de obicei, iar cercul tău de prieteni și colegi, pare să simtă că se poate prezenta în culorile lui adevărate, fără să îi judeci. În plus, poți fi dispus să te dovedești mai prevăzător și să găsești tu însuți soluții la problemele apărute. Soarele ghidează acţiunile tale în direcția bună. Norocul pare să fie de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei au toate șansele să aibă rezultate pozitive.

BALANŢĂ Dacă ești prea concentrat pe treburile personale și acorzi prea puțină atenție celor dragi, aceștia s-ar putea supăra. Stelele spun că pare a fi timpul să ai puțin mai multă grijă de oamenii pe care îi iubești și cu care îți împarți viața. Ar cam fi cazul să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul și se tot schimbă în ultimul moment, dar pare să îți facă plăcere să fii mereu în priză.

SCORPION Poziția Soarelui riscă să îți taie din avânt, încetinind semnificativ ritmul. Poate fi recomandabil să te calmezi, să ai grijă de tine, să cooperezi cu posibilii tăi adversari și să manevrezi lucrurile cu pricepere, pentru a scăpa de controversele și încăpățânările care pot apărea. Problemele cu insomnia pot fi rezolvate, dacă te relaxezi şi te culci mai devreme. Şi accepţi lucrurile pe care nu le poți schimba...

SĂGETĂTOR Nu te lăsa copleșit de vremurile și perspectivele sumbre, de criză și de lipsă de opțiuni, concentrează-te să-ți rezolvi problemele tale personale! O întârziere te poate obliga să aștepți... Dar obiectivele tale nu sunt puse sub semnul întrebării, rămâi calm cu cei din jur. Somnul tău poate fi mai odihnitor decât de obicei. Profită de asta pentru a începe bine săptămâna. Atenţie, totuși, la sănătatea ta şi a celor din jur.

CAPRICORN Această zi poate favoriza relațiile puternice și întâlnirile susceptibile de a-ți condimenta viața de zi cu zi. Iubiri, prietenii, nu ezita, fii deschis la orice! Dacă ești într-o relație, poți simți dorința de a o oficializa sau de a trece la următorul nivel. Încrederea ta în tine însuți îi poate face invidioși pe unii oameni și acest lucru te-ar putea conduce către conflicte. Poate ar fi bine să încerci să fii puțin mai subtil în încrederea ta nestrămutată că ești cea mai tare zodie.

VĂRSĂTOR Nu irosi ideile tale ”geniale”, fără a le pune în practică. Acesta este ceea ce ți-ar putea aduce cea mai mare satisfacție. Poți fi încordat, iar vulnerabilitatea ta emoțională te pune în pericol. Ai nevoie de mai multă relaxare adevărată. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni necazuri mari, în special în ceea ce privește starea de sănătate, e mult mai ușor și mai ieftin să previi, decât să tratezi!

PEŞTI Profită de orice ocazie pentru a te conecta cu cei din jur și pentru a le îndeplini așteptările. Fii receptiv și disponibil. Împărtășește-ți optimismul. Bucură-te de situațiile care apar. Nu-ți face griji pentru ziua de mâine, trăiește cu încredere momentul prezent. Calităţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de menționat, îți pot permite astăzi să ai succes în domeniul sentimental!