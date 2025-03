Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 12 martie 2025. Cireșarii







12 martie

Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Harry Harrison, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog.

”Evenimentul Zilei” din 12 martie 1930 – „omul care a înfrânt singur un imperiu”, Mahatma Gandhi, începe, pe jos, drumul de 300 de mile, acţiune care urma să devină un simbol politic puternic. „Mare păcat că astfel de oameni au fost împuşcaţi!” – declara, în anul 1961, cine altul, POTUS, John Fitzgerald Kennedy. Doi ani mai târziu avea să-i împărtăşească soarta lui Gandhi.

O să vă povestesc despre copilărie. Astăzi îl pomenim pe scriitorul Constantin Chiriţă, autorul "Cireşarilor". Se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa. Am în faţă un volum vechi, îngălbenit, "Cireşarii" ediţia din 1956, de la Editura Tineretului. L-am citit atunci, în copilărie, în 1956, pe nerăsuflate. Ce aventuri! Cartea avea şi o hartă... şi însemnări... ce interesant! Citeam cam o carte la două zile, uneori mai multe în acelaşi timp.

”Cireșarii”, cartea, s-a bucurat de un succes extraordinar. Așa că autorul, Constantin Chiriță, a luat un împrumut de la Uniunea Scriitorilor și s-a izolat două luni de zile la Pelișor. Acolo, în liniștea munților și în ozonul pădurilor a scris urmarea ”Cireșarilor”, ”Castelul Fetei în Alb”, după mine capodopera seriei. Au mai urmat trei romane, le-am citit, nu m-au impresionat. Apoi a urmat Seria Albă, trandafirul, îngerul și pescărușul. Mi-au plăcut. Ce scriitori am avut, ce actori, ce poeți... Am avut !

Recitesc mereu, mai ales primăvara, în preajma echinocţiului, cele câteva zeci de cărţi pe care le consider esenţiale. Este metoda mea de a mă încărca cu energie, de a face legături emoţionale peste timp şi spaţiu.

Anul acesta am mai recitit, în plus, o carte : "Aşa s-a călit oţelul" de Nikolai Ostrovski, ediţia din februarie 1945, de la "Cartea Rusă". Demult, a fost în lista de lecturi obligatorii, la şcoală. Cartea m-a impresionat profund, până la lacrimi, acum. Am simţit o milă imensă... o milă faţă de omul simplu, mereu păcălit şi folosit ca şi carne de tun de indivizi perverşi şi vicleni care se căţărau pe umerii lor puternici de muncitori, în vârful societăţii.

Mereu se găseşte o minciună, mereu un procedeu ca să se păcălescă poporul. Mai mult, se dă omului de rând speranţa că o să aibă mai multă libertate, că o să trăiască mai bine. Iar culmea şantajului este că se dă speranţă că şi copiii lor vor avea parte de un viitor şi mai bun.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi la ora actuală critica socială se face în State prin filmele thriller. Şi prin cele SF. Ce ne spune personajul negativ din "Fast and furious" una dintre serii? Nu ştiu care, pentru că îmi place Vin Diesel, ca şi când aş fi o adolscentă cu coşuri pe faţă! Ei bine, brazilianul cel bogat şi rău spune: aici, în Brazilia, au venit prima dată spaniolii, înarmaţi până în dinţi, ca să ne cucerească. Poporul meu i-a făcut bucăţele mici. Apoi au venit portughezii, cu zâmbetul pe buze, neînarmaţi şi cu mărgele, batiste roşii şi cuţite de fier. Au promis civilizaţie, progres, şcoli, sănătate şi pace! Vezi, spune în concluzie brazilianul, de asta vorbesc eu astăzi portugheza şi nu spaniola!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi nu vă lăsaţi cuceriţi cu nişte mărgele...

Teoretizam într-un articol trecut că învăţământul nostru este inacceptabil, manualele prost făcute, corpul profesoral mai puţin decât mediocru.

Trebuie să vă spun un secret. Am părăsit învăţământul superior pentru că eram un corp străin, un "lone ranger" invidiat şi bârfit de colegi. M-aţi ghicit bine: Dr. House! Eram singurul care predam la "Relaţii şi comerţ internaţional" ceea ce trebuie făcut practic, cum se construieşte, funcţionează şi devine performantă o firmă de import-export, care sunt uzanţele uniforme reale diplomatice, sisteme de adresare, modele de note, scrisori, intervenţii, telegrame, etc. Totul foarte pragmatic şi adaptat la realităţile noastre româneşti. Mi s-a reproşat că nu respectam programa catedrei. Care era o prostie teoretică, istorică, deja! Mi-am dat demisia şi am jurat că nu mai predau niciodată în România. Mi-am călcat jurământul, iată, acum vă predau domniilor voastre!

Când aud de "schimbarea mentalităţii" îmi vine să trag cu pistolul, vorba unui neamţ! Cît de tâmpiţi, cât de proşti, de ignoranţi pot să fie aceşti... oameni? Mentalitatea unui popor nu se schimbă, nimeni nu devine olandez, sau belgian, peste noapte. Nici nu poate fi vorba de aşa ceva!

Trebuie adaptate strategiile, metodele, învăţământul, la mentalitatea românilor, nu invers!

Haideţi, haideţi, că mă enervez şi iarăşi iau Tylenol cu pumnul.

De fapt, ţin să vă anunţ că am rezolvat problema durerilor de cap. Tot bunul doctor Mercola, să-i dea Dumnezeu sănătate.

Este vorba de lipsa somnului! Recunosc, dorm doar câteva ore, trei-patru pe noapte şi moţăi cu o cățelușe în braţe, care se nimerește, cam o jumătate de oră pe la prânz. Am multe de făcut, mult de citit, mult de descoperit, de aflat - o să dorm o eternitate... după!

Dar asta cu voia Domnului nu o să fie mâine, mâine este doar, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 martie 2025

BERBEC Astăzi te afli într-un nou echilibru moral şi fizic. Eşti înclinat să-ţi schimbi unele opinii sau puncte de vedere. Poţi fi uimit de rezultate! Configuraţia astrologică te avantajează. Problemele şi necazurile, posibile, de astăzi sunt generate chiar de Berbecii cei tari în coarne şi sunt de natura şi din cauza grabei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia în chestiune! Oricum comunicarea este avantajată, aşa că poţi să te propteşti în faţa biroului şefului şi să-i ceri o mărire de salariu. Sau să-i spui cât îi mulţumeşti pentru îndrumările date. Probabil o să alegi a doua variantă. Nu uita că duşmanul tău este frigul. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber! Banii sunt cei pe care îi ai, puţini, dar siguri!

TAUR Dimineaţa dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Seară plăcută! Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului. Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului şi a umezelii. Atenţie, mai ales la gât, parte anatomică de natura zodiei.

În special pentru nativii din a doua jumătate a zodiei: uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Pe seară parcă ai dori o discuţie plăcută, poate un film, poate o ieşire la un club de dans. De ce, nu?

GEMENI Conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, să vrei să reuşeşti şi să nu te laşi doborât! Pentru tine familia este mereu importantă, trecutul te sprijină şi te motivează. Eşti mare amator de istorie şi de istorii. Este vremea muzeelor şi a volumelor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor. Pentru că aceste locuri conţin valori verificate şi în această lume nesigură zodia ta are nevoie de repere sigure, solide.

Lasă totul în urma ta spune Mercur, patronul tău celest, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în sursă de venit. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă de a fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură... legătură care eşti chiar tu!

RAC Trebuie să pui capăt şantajului sentimental la care eşti supus. Ţine la distanţă pe cei care vor să intre cu orice preţ în sufletul tău. Cu blândeţe şi armonie, aşa cum te pricepi mai bine! Astăzi nu trebuie să cheltuieşti nimic. Pagubă curată! Mai bine aruncă cu banii pe fereastră sau taie cardul cu foarfeca, este acelaşi lucru. Totuşi, viaţa pare frumoasă. Nu se întâmplă nimic, deci nu se întâmplă nimic rău! Normalitatea este uneori plată. De astăzi, dacă cauţi un nou prieten sau o nouă legătură sentimentală, trebuie să insişti. Nu că ar fi o ofertă grozavă, mergem spre o nouă recesiune emoţională, sau nu am ieşit din cea veche, dar un procent dintre Raci pot să aibă noroc. Şi norocul nu are reguli sau mod de întrebuinţare. Ai noroc şi gata!

LEU Eşti pe cale să începi o nouă etapă, un nou proiect şi ai foarte multe îndoieli, ceea ce te face suspicios. E greu să te concentrezi şi e şi mai greu să faci concesii, cel puţin astăzi! Leii au un supărător obicei de a avea grupa sanguină „0” cea a vânătorilor, sau a mâncătorilor de carne. Normal! Cel puţin un procent mare din zodie, pentru că statisticile se contrazic. Toxinele conţinute de carne trebuie eliminate rapid. De acea astăzi, în special, sunt necesare unele diuretice, gen ceaiuri, sucuri naturale si vitamine, pentru ca organismul tau se lupta pierderea de energie. Nu uita că sănătatea este bunul cel mai de preţ şi că nici o avere nu ţi-o poate da înapoi. Scuze pentru vegetarieni şi vegani, dar şi ei au nevoie de o detoxifiere că doar nu sunt îngeri!

FECIOARĂ Faci mari eforturi ca să păstrezi un climat civilizat, politicos, la serviciu dar şi acasă. Eşti foarte nervos şi tensionat şi nu găseşti motivul. Poate fi de vină magia primăverii? De mai multă vreme doreai un grad mai mare de libertate materială pe care stelele te sprijina să-l obţii prin hărnicie şi cu puţin noroc. Poate este vorba de un câştig neaşteptat, poate o bursă în străinătate, poate un al doilea serviciu, ceea ce pe vremurile astea grele este un prilej de bucurie. Totuşi, Luna afectată te descureajează să faci tratamente medicale, operaţii sau chiar să faci o injecţie. Pur şi simplu astăzi îţi este frică! Totuşi, aminteşte-ţi că nu suntem în Evul Mediu sau în Egiptul Antic, acum acele sunt mult mai subţiri, şi stăpâneşte-ţi teama viscerală şi fără motiv. Zâmbeşte, chiar dacă vine cu seringa să te înţepe!

BALANŢĂ Aparenţele nu înşeală întotdeauna! Azi poţi să te bazezi pe prima impresie, pe intuiţie, în dauna logicii. Lumea nu este logică şi iubirea cu atât mai puţin. Trebuie să te bucuri de ce ai! Timpul rezolvă toate neplăcerile. Astăzi nu trebuie să insişti prea mult. Dacă vezi că nu merge, schimbă tactica, sau retrage-te. Nu lăsa lucrurile să ajungă până acolo încât să primeşti un refuz ferm. Amână ca să câştigi mai târziu. Pentru Balanţele născute în prima jumătate a zodiei ziua este foarte schimbătoare. Adică, când te crezi mare şi tare, când îţi plângi de milă pe umărul cui apuci.

Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Astăzi realizezi că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. Cei născuţi în a doua parte a zodiei au o oportunitate: o informaţie de la nişte prieteni, sau din presă te pune pe pista cea bună.

SCORPION Ai veşti bune, azi, care te fac să priveşti viitorul cu optimism. Planurile tale, interesele tale personale, se pot derula cu succes în continuare. Dar, nu pleca la drum lung, mai ales seara! Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula: te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune.

Nu se ştie de ce, poate din cauze obscure ale conjuncturii astrale, sau pur şi simplu pentru că simţi acest lucru, ei bine, învăţătura devine din nou importantă pentru tine. Fie că este vorba despre o limbă străină, sau un club de dans. Destinul te împinge să înveţi ceva nou. Dă-i curs, pentru că soarta ta este formată din deciziile tale, să înveţi ceva nou niciodată nu a fost rău.

SĂGETĂTOR Astăzi, unii dintre cei din jur, cei dragi, pretind că eşti zgârcit, că nu eşti generos cu sentimentele, dar tu eşti doar prudent. Pentru că cine s-a fript odată cu ciorba, suflă şi-n iaurt! Adică ai o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Nu, nu al doctorului House, acela este prea dur pentru nevoia de armonie, libertate şi spaţii largi - care te caracterizează. O zi bună şi productivă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri, sevicii care nu îi costă!

CAPRICORN Pe teren, cu realism, la faţa locului poţi să iei deciziile corecte. Ai probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le analizezi. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Conjunctura de azi îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

Pentru Capricornii născuţi în al doilea decan al zodiei pronosticul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

VĂRSĂTOR Se pare că se vorbeşte despre tine! Dar, din fericire, în registrul pozitiv. Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important, dar evită graba! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treilea decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza frigului încă prezent, mai ales în Nord, a vremii capricioase. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile vremii şi ale vremurilor. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

PEŞTI Astăzi eşti greu de "citit", iar anturajul se pierde în presupuneri. La serviciu e o perioadă tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă! Dar, ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit, pentru că ţi-a confirmat intuiţia.