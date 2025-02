Monden Premiile Grammy 2025: Beyoncé, premiu pentru cel mai bun album country







O expresie uluită a apărut pe chipul cântăreței Beyoncé la premiile Grammy, în momentul în care ce cel mai recent album al ei, Cowboy Carter, a fost desemnat cel mai bun album country.

Succes mare pentru Beyoncé la Grammy

La cea de-a 67-a ediție a Premiilor Grammy, premiul a fost anunțat de Taylor Swift, competitoarea lui Beyoncé pentru premiul principal al serii, albumul anului.

„Wow, chiar nu mă așteptam la asta”, a spus Beyoncé, mulțumind „tuturor artiștilor incredibili din țară” care au votat pentru premiu.

Recunoașterea a venit la cinci luni după ce Beyoncé a fost respinsă la Country Music Awards - chiar și după ce a devenit prima femeie de culoare care a avut un hit numărul unu în topul Hot Country Songs, cu Texas Hold 'Em.

Acea melodie este, de asemenea, nominalizată pentru Albumul anului la premiile Grammy, unde Beyoncé se confruntă cu concurență din partea unor oameni ca Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar și Chappell Roan.

În această categorie apar și The Beatles, nominalizați pentru Now And Then - piesa pe care au reasamblat-o dintr-un vechi demo John Lennon în 2023.

Cântecul a câștigat deja premiul pentru cea mai bună interpretare rock într-o „ceremonie a premierei”, în care se înmânează cea mai mare parte a celor 94 de premii Grammy.

Pompierii, celebrați la Premiile Grammy 2025

Ceremonia principală, la arena Crypto.com din Los Angeles a fost dublată de o strângere de fonduri pentru persoanele afectate de incendiile care au distrus o parte din oraș luna trecută.

Spectacolul a început cu un concert special al celor din trupa locală Dawes, ale căror case au fost distruse în incendiu, cântând melodia clasică a lui Randy Newman „I Love LA”.

Apoi, Lady Gaga și Bruno Mars au oferit o versiune captivantă a „California Dreamin'”, cântată inițial de The Mamas & Papas, dedicată celor care au ajutat la combaterea incendiilor.

Comediantul Trevor Noah, care găzduiește spectacolul, a recunoscut că „în urmă cu doar câteva săptămâni, nu eram siguri că se va întâmpla măcar acest spectacol”.

„Din fericire, datorită eforturilor eroice ale pompierilor, incendiile au fost acum ținute și, în ciuda tuturor devastărilor, spiritul orașului a apărut”, a adăugat el, în aplauze generoase.

Echipele de pompieri au fost invitate la premii pentru a le fi onorate eforturile; și au mers pe covorul roșu făcând selfie-uri cu cele mai mari vedete din muzică.

Glume și prmiere la premiile Grammy

Billie Eilsh, originară din Los Angeles, a fost a doua artistă pe scenă, cântând cântecul ei nominalizat la premii, „Birds Of A Feather”, pe un fundal inspirat de frumusețea naturală a Californiei.

„Te iubesc LA”, a spus ea la final.

Noah a glumit despre câștigătorii ale căror discursuri au durat mai mult de un minut și jumătate că vor fi forțați să doneze 1.000 de dolari pentru fiecare secundă în plus pe care au vorbit-o.

Beyoncé, 11 nominalizări

În ceea ce privește premiile, Beyoncé a ajuns la ceremonia cu cele mai multe nominalizări - 11 în total.

Ea are deja mai multe premii Grammy decât orice alt artist din istorie, 32 de trofee, dar nu a câștigat niciodată cel mai mare premiu, albumul anului.

Câștigarea trofeului pentru cel mai bun album country indică faptul că ea se află în cursa pentru acel premiu a cincea oară - dar categoria este plină de înregistrările la fel de merituoase ale lui Billie Eilish și Taylor Swift.

Alte premii

Starul pop britanic Charli XCX este, de asemenea, în cursa pentru Brat - care a câștigat deja trei trofee, inclusiv cel mai bun album dance/pop.

Sabrina Carpenter este o altă concurentă puternică, care a câștigat deja premiul pentru cel mai bun album vocal pop pentru Short 'n' Sweet și cea mai bună interpretare pop solo pentru imnul ei cochet de vară, Espresso.

Chappell Roan a câștigat premiul pentru cea mai bună artistă nouă și și-a folosit discursul pentru a cere salarii și condiții echitabile în industria muzicală.

„Mi-am spus, dacă aș câștiga vreodată un Grammy și aș putea să stau aici în fața celor mai puternici oameni din muzică, aș cere caselor de discuri și industriei care câștigă milioane de dolari de pe urma artiștilor, să ofere un salariu viabil și îngrijirea sănătății, în special artiștilor în curs de dezvoltare”, a spus ea.

Cum arată hip-hop-ul la Grammy

Rapperul de la Compton, Kendrick Lamar, a câștigat premiul pentru „Not Like Us”, lovitura eliminatorie în lunga sa bătălie rap cu Drake.

A fost doar a doua melodie hip-hop care a luat premiul, după „This Is America” a lui Childish Gambino, în 2019. „O să dedicăm piesa acesta orașului”, a spus el. „Compton, Long Beach Inglewood, Hollywood, până la vale...

Între timp, Lady Gaga a fost unul dintre mulți artiști care au susținut comunitatea LGBTQ+. „Vreau doar să spun în seara asta că oamenii trans nu sunt invizibili”, a spus ea, acceptând premiul pentru cel mai bun duo/grup pop cu Bruno Mars, pentru duetul lor Die With A Smile. „Oamenii trans merită dragoste, comunitatea queer merită să fie înălțată. Muzica este dragoste. Mulțumesc”.

Primul premiu al ceremoniei principale a fost cel mai bun album rap, care a revenit rapperului Doechii, născut în Florida, pentru mixtape-ul ei Alligator Bites Never Heal. Ea a menționat că este doar a treia oară când o femeie câștigă categoria de când a fost introdusă în 1989, cu un strigăt către predecesorii ei Lauryn Hill și Cardi B.

„Sunt atât de multe femei de culoare acolo care mă urmăresc chiar acum și vreau să vă spun că puteți face asta”, a adăugat ea.

„Orice este posibil. Nu permite nimănui să proiecteze vreun stereotip asupra ta sau să-ți spună că nu poți fi aici, că ești prea întunecat sau că nu ești suficient de inteligent sau că ești prea dramatic sau ești prea tare.

Ești exact cine trebuie să fii pentru a fi exact acolo unde ești și eu sunt o mărturie. Slavă Domnului”.

Omagiu pentru Quincy Jones

Spectacolul Grammy a prezentat, de asemenea, un omagiu îndelungat adus lui Quincy Jones, care a murit anul trecut la vârsta de 91 de ani, după ce a produs unele dintre cele mai emblematice melodii din istoria pop pentru artiști precum Frank Sinatra, Dizzie Gillespie, Michael Jackson și Chaka Khan.

Segmentul a fost introdus de Will Smith, făcând prima sa apariție la o ceremonie de premiere televizată de când l-a pălmuit pe Chris Rock pe scena de la Oscar în 2022.

Muzicianul a spus că îi datorează cariera lui Jones, care l-a ales în sitcomul din anii 1990, Fresh Prince of Bel Air, și l-a numit „una dintre cele mai inovatoare și mai influente figuri ale vremurilor noastre”.

Apoi i-a prezentat pe starul Wicked Cynthia Erivo și pe pianistul Herbie Hancock, care au interpretat aranjamentul lui Jones din „Fly Me To The Moon”.

Omagiul a continuat cu Stevie Wonder interpretând „We Are The World”, iar Janelle Monaé oferind o versiune perfectă a piesei „Don't Stop 'Til You Get Enough” a lui Michael Jackson, într-o replică a smokingului strălucitor și a șosetelor de cristal argintii ale vedetei, potrivit BBC.