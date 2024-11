Monden Cine a fost legendarul Quincy Jones. Omul care l-a inventat pe Michael Jackson și a colaborat cu Sinatra







Quincy Jones, omul care i-a făcut faimoși pe Frank Sinatra, Michael Jackson și Will Smith, a murit la vârsta de 91 de ani. Tragica veste a fost anunțată de publicistul său, Arnold Robinson. „În această seară, cu inimile pline, dar frânte, trebuie să împărtășim vestea morții tatălui și fratelui nostru Quincy Jones”, a spus familia.

A murit marele producător Quincy Jones

„Și, deși aceasta este o pierdere incredibilă pentru familia noastră, sărbătorim viața minunată pe care a trăit-o și știm că nu va mai exista niciodată altul ca el.”

El a fost cea mai versatilă figură culturală pop a secolului al XX-lea, cunoscut pentru producerea albumelor Off the Wall, Thriller și Bad pentru Michael Jackson în anii 1980, care l-au făcut pe cântăreț o legendă. Jones a făcut muzică și pentru Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer și mulți alții. Acesta un compozitor de succes a zeci de partituri de film și a avut numeroase hituri sub propriul nume. Jones a fost șef de orchestră în big band-uri de jazz, aranjor pentru vedete de jazz, inclusiv Count Basie, și multi-instrumentist, în special la trompetă și pian.

A treia persoană cu cele mai multe nominalizări Grammy

Compania sa de producție TV și cinematografică, fondată în 1990, s-a făcut cu adevărat remarcată în serialul The Fresh Prince of Bel-Air. Jones este a treia persoană, după Beyoncé și Jay-Z, cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy din toate timpurile – 80 față de 88 pentru fiecare dintre ei – și este al treilea câștigător cu cele mai multe premii, cu 28.

Mama lui Quincy Jones a fost sclavă

Marele producător s-a născut în Chicago în 1933. Tatăl său pe jumătate alb s-a născut dintr-un proprietar de sclavi galez și una dintre sclavele sale.Părinții săi au divorțat și el s-a mutat cu tatăl său în statul Washington.

Quincy Jones a studiat muzica la Universitatea din Seattle, transferându-se în est pentru a continua la Boston, iar apoi s-a mutat la New York după ce a fost angajat de șeful formației de jazz Lionel Hampton, cu care făcuse turnee când era licean (formație pentru care Malcolm X a fost traficant de heroină când au cântat în Detroit).