Rețetă de roșii murate, by Anna Lesko. Rusoaica se pregătește de Crăciun

Rețetă de roșii murate, by Anna Lesko. Rusoaica se pregătește de Crăciun
Anna Lesko a făcut un clip pentru gospodine în care le arată cum să pună roșii murate. Rețeta este destul de simplă dar necesită răbdare.

Anna Lesko și murăturile

Artista este o adevărată gospodină, drept urmare le-a venit în ajutor suratelor. ”Avem nevoie de următoarele, pentru roșii marinate. Roșii, mărar, ceapă, țelină, mărar uscat, ceapă, ardei iute, morcov zahăr sare, boabe de piper, foi de dafin, aspirină. Punem mai întâi într-un borcan usturoi, adăugam trei foi de dafin, punem aceste pălării drăguțe de mărar uscat.

Apoi punem și boabele de piper adăugam și țelină. Toate aceste sunt pe fundul borcanului. Apoi punem roșiile și încercăm să lăsăm cât mai puțin spațiu între ele. Și le punem în borcan cu care grijă. Pe marginea borcanului putem pune morcovul, telina, dar și ardei, pe unde își face loc”, a explicat cântăreața.

Legume opărite de mai multe ori

După ce se umple borcanul bine cu de toate, urmează de fapt distracția. Când s-a umplut borcanul, turnăm apă clocotită și lăsăm să se răcească 30 de minute.

CCR menține pensiile speciale ale magistraților. Nicușor Dan: Vom redacta un nou proiect. Update
Un celebru designer, bătut în plină stradă
Așadar după 30 de minute punem apa într-un vas și o punem din nou la fiert. Turnăm a doua oară apă clocotită și punem capac. Așteptăm 30 de minute să se răcească. După acest timp, punem apa la fiert a treia oară”, a mai spus artista.

A treia oară e cu noroc

Și în final, acum se adaugă și ultimele ingrediente. ”Acum punem peste borcanul de roșii, o lingură de sare, două linguri de zahăr, rase. Și după ce clocotește apa a treia oară punem din nou în borcan.

Apoi punem capacul bine. Întoarcem borcanul, îl acoperim în pătură foarte groasă. Îl lăsăm așa 24 de ore și apoi îl desfacem de Crăciun”, a mai spus Anna Lesko. De altfel  aceasta este vestită pe youtube și pentru rețetele de cozonac, dar și pentru cele de prăjituri tradiționale moldovenești.

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
