O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine

Deși fierberea este metoda tradițională de preparare a verzei, rezultatul lasă adesea de dorit: o textură prea moale și un gust fad. Totuși, o metodă simplă, dar eficientă, promite să transforme această legumă banală într-o adevărată delicatese. Rețeta „revoluționară” este recomandată de către bucătarul-șef Stephanie A. Ganz de la Simply Recipes.

Pare greu de crezut, dar renunțarea la fierbere în favoarea acestei noi metode, precum prăjirea și înăbușirea, scoate la iveală o rețetă care merită făcută deoarece varza își păstrează dulceața naturală și capătă o textură fină, aproape cremoasă, fără a deveni fadă sau apoasă.

Stephanie A. Ganz, autoare de cărți de bucate, descrie această nouă metodă de preparare ca fiind „revoluționară”, denumind-o sugestiv „topirea verzei în gură”. Secretul constă în caramelizarea lentă, completată de un strop de supă de pui.

Stephanie a declarat că este mereu în căutare de noi modalități de a prepara această legumă și după ce le-a încercat pe toate s-a oprit la această rețetă.

„După ce le-am încercat pe toate, am venit cu această rețetă ușoară și reconfortantă pe care o pregătesc săptămânal pentru a o servi alături de pui la cuptor, cotlete de porc sau pierogi (colțunași)”.

Este o rețetă simplă și sățioasă, iar gătită lent, varza capătă o textură fină și un gust aparte, care se topește în gură. Rețeta propusă se face în aproximativ 70 de minute cu tot cu pregătire.

Ingrediente necesare:

2–3 linguri de ulei de măsline,

o varză medie, verde sau roșie,

o ceapă de mărime medie,

3 căței de usturoi,

1/2 cană de vin alb sec,

1–2 căni de supă de pui sau de legume,

o linguriță de sare,

1/2 linguriță de piper negru proaspăt măcinat,

Sucul de la o jumătate de lămâie,

1 frunză de dafin, opțional,

2 linguri de unt nesărat, de asemenea, opțional,

Verdeață proaspătă (pătrunjel sau mărar) pentru decor, tot opțional.

Cuptorul se preîncălzește la 190 de grade sau 17- în cazul celor cu ventilație. Între timp, într-o tigaie mare, preferabil din fontă, se încinge uleiul de măsline la foc mediu.

Se adaugă feliile de varză, așezate cu partea tăiată în jos și se presează ușor în tigaie. Se lasă la prăjit până când capătă o crustă aurie (în jur de 3-7 minute pe fiecare parte). După rumenire, varza se așează pe o farfurie.

În cazul în care tigaia devine uscată, se mai adaugă o lingură de ulei, apoi se călește ceapa aproximativ cinci minute, până prinde o culoare aurie, apoi se adaugă usturoiul, care se călește încă 1-2 minute.

Varza se reintroduce în tigaie, așezată într-un singur strat. Se toarnă vinul alb și se lasă la foc mic pentru a permite evaporarea alcoolului. Se completează cu supă cât să acopere parțial varza, apoi se asezonează cu sare, piper și, opțional, o frunză de dafin.

Preparatul se dă la cuptor și se coace timp de 35-45 de minute, până când varza devine fragedă. La final, se potrivește gustul cu sare și piper, iar pentru un plus de savoare se adaugă suc de lămâie proaspăt stors și puțin unt.

Stabilită în Richmond, Virginia, Stephanie Ganz este o profesionistă în arta culinară, cu o experiență de peste șapte ani în domeniul acesta. Absolventă a Colegiului William & Mary și a prestigioasei Universități Johnson & Wales, Ganz s-a axat pe rețete de familie, gastronomie vegetariană preferând ingrediente provenite din piețele locale ale fermierilor.

Cu o carieră de peste un deceniu în jurnalismul gastronomic, Stephanie semnează articole pentru publicații de renume precum „Bon Appétit”, „Eater”, „The Kitchn” și „The Local Palate”.

De asemenea, colaborează constant la revistele „Richmond Magazine” și „Virginia Living”, iar textele sale pot fi citite și în edițiile tipărite ale revistelor „BUST”, „Eaten” și „The Local Palate”, potrivit descrierii publicate pe site-ul simplyrecipes.com.