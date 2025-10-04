Social

Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare

Comentează știrea
Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelareMorcovi. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Toate gospodinele încep pregătirile pentru sezonul rece, iar congelarea legumelor este una dintre cele mai populare metode, deși adesea textura acestora se modifică și nu suntem mulțumiți de rezultat. În continuare, vă oferim câteva recomandări importante pentru a congela corect morcovii.

Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea

Pentru ca morcovii să rămână suculenți, fermi și să-și păstreze culoarea, trebuie să urmați un singur pas esențial înainte de congelare. Deși congelarea este cea mai eficientă metodă pentru a păstra morcovii pe termen lung, nu este suficient să îi depozitați direct, cruzi, în congelator.

Morcovii sunt un ingredient de bază în bucătărie, însă nu se păstrează întotdeauna bine în sertarul pentru legume din frigider. Umiditatea și timpul pot transforma textura lor crocantă în una moale, iar nuanța de portocaliu dispare.

Din acest motiv majoritatea dintre noi preferăm să-i congelăm, dar și așa devin apoși sau moi după decongelare. Cheia constă adesea în modul în care sunt pregătiți înainte de a fi congelați.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Metoda simplă înainte de congelare a morcovilor fără să suporte modificări

Procesul presupune o scufundare rapidă a morcovilor în apă fierbinte, urmată de o răcire imediată în apă cu gheață. Este important ca această opărire să fie realizată exact așa, deoarece prea multă umiditate poate provoca formarea cristalelor de gheață, afectând astfel textura și aspectul morcovilor congelați.

Morcovi

Morcovi. Sursa foto: Pixabay

Morcovii pot fi păstrați în congelator până la 12 luni, iar metoda de pregătire este simplă. Mai întâi, spălați morcovii cruzi pentru a elimina resturile de pământ sau alte impurități, apoi tăiați capetele și curățați-i de coajă.

Ulterior, tăiați morcovii în felii, cuburi sau bucăți mai mari, în funcție de preferințe. Puteți face felii subțiri, cuburi sau fâșii lungi, iar morcovii mici pot fi congelați întregi.

Pasul următor: opărirea morcovilor întregi în apă sărată

După ce ați pregătit legumele, puneți la fiert o oală mare cu apă sărată. Introduceți morcovii mici și întregi și opăriți-i timp de cinci minute, iar pe cei feliați, tăiați cubulețe sau fâșii îi fierbeți doar două minute.

După fierbere, scurgeți morcovii și puneți-i imediat într-un vas cu apă și gheață. Odată răciți, scurgeți-i din nou și uscați-i prin tamponare cu un prosop de bucătărie. Așezați morcovii într-un singur strat pe o tavă de copt și lăsați-i la congelat pentru una până la două ore, până devin fermi.

Ulterior, transferați morcovii în pungi specială pentru congelare, lăsând puțin spațiu liber în partea superioară. Sigilați bine punga și depozitați-o în congelator pentru a păstra prospețimea și aroma morcovilor, potrivit express.co.uk.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:24 - Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. Trei debutanți și reveniri importante în națio...
16:13 - Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare
16:01 - Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei
15:51 - Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern
15:37 - Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente
15:26 - Un deceniu de RePatriot! Românii de pretutindeni scriu viitorul împreună

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale