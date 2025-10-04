Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare

Toate gospodinele încep pregătirile pentru sezonul rece, iar congelarea legumelor este una dintre cele mai populare metode, deși adesea textura acestora se modifică și nu suntem mulțumiți de rezultat. În continuare, vă oferim câteva recomandări importante pentru a congela corect morcovii.

Pentru ca morcovii să rămână suculenți, fermi și să-și păstreze culoarea, trebuie să urmați un singur pas esențial înainte de congelare. Deși congelarea este cea mai eficientă metodă pentru a păstra morcovii pe termen lung, nu este suficient să îi depozitați direct, cruzi, în congelator.

Morcovii sunt un ingredient de bază în bucătărie, însă nu se păstrează întotdeauna bine în sertarul pentru legume din frigider. Umiditatea și timpul pot transforma textura lor crocantă în una moale, iar nuanța de portocaliu dispare.

Din acest motiv majoritatea dintre noi preferăm să-i congelăm, dar și așa devin apoși sau moi după decongelare. Cheia constă adesea în modul în care sunt pregătiți înainte de a fi congelați.

Procesul presupune o scufundare rapidă a morcovilor în apă fierbinte, urmată de o răcire imediată în apă cu gheață. Este important ca această opărire să fie realizată exact așa, deoarece prea multă umiditate poate provoca formarea cristalelor de gheață, afectând astfel textura și aspectul morcovilor congelați.

Morcovii pot fi păstrați în congelator până la 12 luni, iar metoda de pregătire este simplă. Mai întâi, spălați morcovii cruzi pentru a elimina resturile de pământ sau alte impurități, apoi tăiați capetele și curățați-i de coajă.

Ulterior, tăiați morcovii în felii, cuburi sau bucăți mai mari, în funcție de preferințe. Puteți face felii subțiri, cuburi sau fâșii lungi, iar morcovii mici pot fi congelați întregi.

După ce ați pregătit legumele, puneți la fiert o oală mare cu apă sărată. Introduceți morcovii mici și întregi și opăriți-i timp de cinci minute, iar pe cei feliați, tăiați cubulețe sau fâșii îi fierbeți doar două minute.

După fierbere, scurgeți morcovii și puneți-i imediat într-un vas cu apă și gheață. Odată răciți, scurgeți-i din nou și uscați-i prin tamponare cu un prosop de bucătărie. Așezați morcovii într-un singur strat pe o tavă de copt și lăsați-i la congelat pentru una până la două ore, până devin fermi.

Ulterior, transferați morcovii în pungi specială pentru congelare, lăsând puțin spațiu liber în partea superioară. Sigilați bine punga și depozitați-o în congelator pentru a păstra prospețimea și aroma morcovilor, potrivit express.co.uk.