Cele mai ușoare și delicioase salate de post

Salatele sunt o variantă fresh, dar și hrănitoare pentru cei care vor să țină post. Acestea se prepară rapid și vă pot oferi o masă consistentă plină de vitamine, proteine și fibre

Rețeta acestei salate este extrem de simplă. Singura provocare este prepararea bulgurului. Puneți la o cană de bulgur 3 de apă și lăsați la fiert aproximativ 10 minute sau până se absoarbe apa.

Testați apoi să vedeți dacă e suficient de moale. Între timp tăiați legumele, mai exact roșii, castraveți, ceapă verde, mărar și pătrujel. Așteptați până se răcește bulgurul după care amestecați cu legumele tăiate. Puteți asezona cu ulei de măsline, lămâie, sare și piper după gust.

Pentru această salată aveți nevoie de 900 grame de cartofi, o lingură de ulei de măsline, sare și piper. Pentru sos aveți nevoie de ceapă verde, ceapă roșie, mărar, un iaurt vegan, maioneză de post și sare după gust.

Cartofii se fierb după care se pasează adăugând uleiul de măsline sare și piper. Sosul se prepară amestecând îngredientele de mai sus. Mai apoi amestecați cartofii cu sosul și salata este gata!

O altă rețetă delicioasă pentru zilele de post este cea de salată de orez cu ciuperci. Pentru aceasta aveți nevoie de 130 g orez, 250 ml apa, 100 g ciuperci champignon mici, 3 linguri merisoare, 1 lingura seminte de pin, 2 linguri ulei, 1 ceapă verde, câteva frunze de mărar, suc de lămâie după gust, sare și piper.

Mai întâi se fierbe orezul în apă cu un praf de sare cât să fie al-dente, îl lăsam apoi să se răcească și îl aerisim cu o furculiță. Apoi se călesc ciupercile în două linguri de ulei după care se pun peste orez. În uleiul rămas punem la călit și semințele de pin pe care le adăugam apoi peste orez. În cele din urmă punem merișoarele, ceapa verde, mărarul, sucul de lămâie și sare și piperul. Poftă bună!