Rețetă simplă de salată orientală. Te cucerește de la prima lingură

Sfintele Paști bat la ușă, iar pregătirile pentru mesele în familie devin tot mai intense. În această perioadă, multe gospodine caută rețete ușoare și evită să petreacă prea mult timp în bucătărie. Această salată orientală reinterpretată are un gust incredibil, iar spectacolul de culori din farfurie reprezintă un plus.

Ingrediente necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

1 kg cartofi albi

2 cepe roșii

150 g măsline negre fără sâmburi

1 avocado

Zeama de la o jumătate de lămâie

Sare după gust

Piper după gust

Oțet după gust

Ulei după gust

Opțional: ceapă verde sau pătrunjel pentru decor

Pentru început, cartofii se fierb în coajă până devin fragezi. După ce s-au răcit suficient, se curăță și se taie în cuburi mici. Cartofii reprezintă baza salatei și oferă consistență preparatului.

Ceapa roșie se toacă foarte subțire, în solzișori, pentru a se combina armonios cu cartofii. Măslinele se taie felii sau se lasă întregi, după preferință. Toate acestea se pun într-un bol încăpător, unde vor fi amestecate cu grijă.

Avocado-ul se curăță, se scoate miezul și se pasează bine până devine o cremă omogenă. Se asezonează cu sare, piper și zeamă de lămâie, astfel încât să obții un sos cremos, ușor acrișor, care va da un gust aparte salatei.

Cartofii, ceapa și măslinele se condimentează separat cu sare, piper, ulei și oțet, ajustându-se cantitățile după gustul fiecăruia. La final, crema de avocado se adaugă peste salată, amestecându-se ușor pentru a nu sfărâma cartofii. Se pot adăuga și bucățele de avocado pentru un plus de textură și savoare.

Pentru aspect și prospețime, salata se poate decora cu ceapă verde tocată sau cu pătrunjel proaspăt. Se servește imediat sau poate fi păstrată la frigider pentru câteva ore, timp în care aromele se vor combina și mai bine.