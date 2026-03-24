Cele mai gustoase și fragede fursecuri de post. Le poți savura alături de o cafea aromată

Cele mai gustoase și fragede fursecuri de post. Le poți savura alături de o cafea aromatăfursecuri. Sursa foto: AI
Dacă vrei să îți satisfaci pofta de dulce fără să te abați de la regulile bisericești , fursecurile de post cu vanilie sunt alegerea perfectă. Crocante la exterior și moi în interior, acestea pot fi savurate alături de cafeaua de dimineață. Iată cum le poți pregăti.

Fursecuri de post cu unt vegan și vanilie

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

  • 230 g unt vegan sau unt de cocos solid
  • 200 g făină albă sau integrală
  • 60 g amidon de porumb
  • 100 g zahăr pudră
  • 1 linguriță esență de vanilie
  • Opțional: coajă rasă de lămâie sau portocală, semințe de susan, cacao sau fulgi de ciocolată vegană

Începe prin a mixa untul vegan cu zahărul pudră până când obții o cremă pufoasă. Adaugă esența de vanilie, iar dacă dorești, și coaja rasă de lămâie sau portocală pentru un plus de aromă. Amestecă bine, astfel încât zahărul să se încorporeze complet și aroma de vanilie să fie uniformă.

Cel mai important pas

Într-un bol separat, amestecă făina cu amidonul. În funcție de preferințe, în acest punct poți adăuga două linguri se cacao sau fulgi de ciocolată. Adaugă treptat amestecul uscat în crema de unt, amestecând până obții un aluat omogen, ușor modelabil. Dacă aluatul este prea lipicios, îl poți lăsa la frigider 15-20 de minute pentru a se întări puțin.

Reality show politic în Danemarca. În loc de dezbateri, liderii partidelor au fost reuniți într-un format TV ciudat
Temperaturi neobișnuite de Florii și de Paști. Vremea rea le strică planurile românilor
Transferă aluatul într-o formă pentru fursecuri sau folosește o linguriță pentru a forma mici discuri pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Fursecuri aromate de post

Coace fursecurile în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 18-20 de minute. După coacere, lasă-le să se răcească pe un grătar timp de 10-15 minute. Dacă folosești unt de cocos, ai grijă ca temperatura camerei să nu depășească 24 de grade, altfel aluatul se va înmuia. Poți adăuga în aluat și migdale măcinate sau nuci pentru un plus de gust și o textură mai crocantă.

11:18 - Reality show politic în Danemarca. În loc de dezbateri, liderii partidelor au fost reuniți într-un format TV ciudat
11:06 - Temperaturi neobișnuite de Florii și de Paști. Vremea rea le strică planurile românilor
10:59 - Linia Isaccea–Vulcănești, deconectată după bombardamentele din Ucraina. Republica Moldova a trecut pe rute alternativ...
10:53 - Noi informații despre summitul Melaniei Trump. Cine participă și ce urmează în cele două zile ale reuniunii
10:47 - Poluarea pe Nistru continuă. Noi pete de produse petroliere apar în nord, în ciuda stopării sursei
10:42 - Un nou thriller cu Chris Pine pe Netflix: Yeti, coșmarul Alpilor

Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea
Cum poate fi oprit războiul din Iran. Mișcările pe care trebuie să le facă SUA, Israelul și Teheranul
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
