Cele mai gustoase și fragede fursecuri de post. Le poți savura alături de o cafea aromată

Dacă vrei să îți satisfaci pofta de dulce fără să te abați de la regulile bisericești , fursecurile de post cu vanilie sunt alegerea perfectă. Crocante la exterior și moi în interior, acestea pot fi savurate alături de cafeaua de dimineață. Iată cum le poți pregăti.

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

230 g unt vegan sau unt de cocos solid

200 g făină albă sau integrală

60 g amidon de porumb

100 g zahăr pudră

1 linguriță esență de vanilie

Opțional: coajă rasă de lămâie sau portocală, semințe de susan, cacao sau fulgi de ciocolată vegană

Începe prin a mixa untul vegan cu zahărul pudră până când obții o cremă pufoasă. Adaugă esența de vanilie, iar dacă dorești, și coaja rasă de lămâie sau portocală pentru un plus de aromă. Amestecă bine, astfel încât zahărul să se încorporeze complet și aroma de vanilie să fie uniformă.

Într-un bol separat, amestecă făina cu amidonul. În funcție de preferințe, în acest punct poți adăuga două linguri se cacao sau fulgi de ciocolată. Adaugă treptat amestecul uscat în crema de unt, amestecând până obții un aluat omogen, ușor modelabil. Dacă aluatul este prea lipicios, îl poți lăsa la frigider 15-20 de minute pentru a se întări puțin.

Transferă aluatul într-o formă pentru fursecuri sau folosește o linguriță pentru a forma mici discuri pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coace fursecurile în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 18-20 de minute. După coacere, lasă-le să se răcească pe un grătar timp de 10-15 minute. Dacă folosești unt de cocos, ai grijă ca temperatura camerei să nu depășească 24 de grade, altfel aluatul se va înmuia. Poți adăuga în aluat și migdale măcinate sau nuci pentru un plus de gust și o textură mai crocantă.