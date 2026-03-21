Tocană de pui cu fasole albă, rețetă recomandată de José Pizarro

Bucătarul-șef José Pizarro este proprietarul a șapte restaurante, printre care „José by Pizarro”, din Londra, oraș în care activează încă din 1999. De asemenea, acesta a publicat șase volume dedicate bucătăriei spaniole. Una dintre rețetele inedite este tocana de pui cu fasole albă.

Mai exact, José Pizarro este un bucătar, restaurator și autor originar din Spania, cunoscut pentru contribuția sa la promovarea gastronomiei iberice. El coordonează José Pizarro Group, rețea care reunește în prezent șase restaurante în Marea Britanie și unul în Abu Dhabi.

De-a lungul carierei, a scris șase cărți de bucate și este o prezență constantă în emisiuni de televiziune și la festivaluri culinare din Marea Britanie. Activitatea sa este frecvent asociată cu popularizarea bucătăriei spaniole în această țară. Anterior, Pizarro a ocupat funcția de bucătar-șef la restaurantul El Mesón de Doña Filo, distins cu stele Michelin.

În 1998, José Pizarro a luat decizia de a se muta la Londra, chiar dacă nu vorbea deloc limba engleză la acel moment. În primii ani petrecuți în capitala britanică, a lucrat în unele dintre cele mai apreciate restaurante spaniole din oraș, printre care Eyre Brothers, Brindisa și Gaudi, experiențe care i-au consolidat reputația profesională.

Un pas important în cariera sa a venit în 2011, când și-a lansat prima afacere proprie, José Tapas Bar, pe Bermondsey Street, un concept inspirat de atmosfera autentică a barurilor de tapas din Barcelona.

În același an, a deschis și Pizarro Restaurant, situat pe aceeași stradă. Localul a fost recompensat cu numeroase distincții, inclusiv titlul de Cel mai bun restaurant mediteranean la „The Food Awards London”, premii Rosette pentru excelență culinară, dar și recunoașteri din partea publicațiilor de specialitate pentru statutul de cel mai bun restaurant nou și restaurantul anului.

Ulterior, Pizarro și-a extins afacerea în Londra, deschizând José Pizarro la Broadgate Circle și Little José în Canary Wharf, în prezent închis. În 2019, a preluat The Swan Inn din Esher de la colegul său, bucătarul Claude Bosi, marcând o nouă etapă în dezvoltarea sa antreprenorială.

În august 2021, José Pizarro și-a extins activitatea prin deschiderea a două restaurante în interiorul Academiei Regale de Arte, proiect realizat în parteneriat cu instituția și cu Company of Cooks. Un an mai târziu, în 2022, bucătarul a lansat Iris Zahara, o pensiune situată în Zahara de los Atunes, în Andaluzia. În martie 2023, Pizarro a făcut un nou pas important în carieră, inaugurând José by Pizarro în hotelul Conrad Hilton din Abu Dhabi. Acesta marchează prima sa deschidere internațională în afara Regatului Unit.

„Puiul și fasolea sunt două dintre mâncărurile cu care am crescut și erau adesea gătite într-o singură oală. Este genul de mâncare pe care îl facem și acum la restaurantul meu”, a explicat José Pizarro în articolul publicat de The Guardian.

Ingredientele pentru tocana de pui cu fasole albă: rețeta pentru 4-6:

1 lingură de ulei de măsline,

3 șalote de banane, curățate și feliate mărunt,

3 căței de usturoi feliați

3-4 crenguțe de oregano proaspăt,

1 linguriță de boia dulce afumată,

1 vârf de cuțit de fire de șofran,

sare de mare și piper negru,

1 pui mare (1,8-2 kg).

200 ml vin alb,

200 ml supă bună de pui,

700 g borcan de fasole albă , scursă

Pentru mojo verde: 50 g pătrunjel plat, 1 cățel de usturoi , curățat de coajă, 50 g alune de pădure prăjite, 2 linguri de oțet de sherry, 100 ml ulei de măsline extravirgin.

Încălziți cuptorul la 220°C (200°C cu ventilator). Puneți uleiul într-o cratiță mare, termorezistentă, cu capac, puneți-o la foc mediu, apoi prăjiți ușor șalotele timp de 10 minute, până se înmoaie și devin aurii. Adăugați usturoiul, oregano, boiaua și șofranul și prăjiți, amestecând, încă un minut.

Condimentați puiul peste tot, pe interior și pe exterior, puneți-l peste ceapă, apoi transferați-l în cuptor și frigeți-l fără capac timp de 15 minute. Turnați vinul alb și supa, acoperiți oala și puneți-o înapoi în cuptor.

Reduceți focul la 200°C (180°C cu ventilator), treapta de gaz 6 și frigeți-l încă 45 de minute până la o oră, până când puiul este gătit complet. Descoperiți tigaia, adăugați fasolea și frigeți-l fără capac timp de încă 10 minute, până când pielea puiului devine aurie și crocantă.

Între timp, puneți toate ingredientele pentru mojo într-un blender, condimentați generos, apoi mixați sau pulsați până obțineți o pastă groasă. Scoateți puiul din tigaie și puneți-l pe un platou cald pentru a se odihni timp de 10 minute.

Turnați sucul rămas înapoi în tigaia cu fasole, apoi fierbeți fasolea la foc mic timp de cinci până la zece minute, până când începe să se desfacă și să îngroașe sucul. Tăiați puiul și serviți-l cu fasolea zemoasă și mojo verde cu alune de pădure.