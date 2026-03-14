Bacșișul în restaurante: câți bani se dau în fiecare țară

Bacșișul este un obicei care variază foarte mult de la o țară la alta, atât ca procent din nota de plată, cât și ca sumă efectivă. Este important ca turiștii și localnicii să cunoască regulile locale pentru a evita situațiile stânjenitoare sau neînțelegerile, potrivit howmuchtip.

Franța: În majoritatea restaurantelor, taxa de serviciu de 15% este deja inclusă în nota de plată. Dacă nota este de 50 euro, bacșișul suplimentar ar putea fi 2–5 euro. La cafenele sau bistrouri, clienții lasă adesea doar câteva euro pentru un gest de politețe.

Germania: Se lasă de regulă 5–10%. De exemplu, la o notă de 40 euro, bacșișul obișnuit este între 2 și 4 euro. În restaurante mai luxoase, 5–6 euro este normal.

Italia și Spania: Bacșișul este opțional, dar rotunjirea notei este standard. La o notă de 30 euro, clienții lasă adesea 2–3 euro, iar pentru servicii excelente 3–5 euro.

Marea Britanie: În restaurantele fără taxă de serviciu, bacșișul este între 10–15%. Dacă nota este 60 lire sterline, bacșișul obișnuit este 6–9 lire, iar la servicii foarte bune poate ajunge la 10 lire.

Statele Unite: Bacșișul este aproape obligatoriu, între 15–20%. Pentru o masă de 50 dolari, bacșișul obișnuit este 7,5–10 dolari, iar pentru servicii excelente poate ajunge la 12–15 dolari.

Canada: Similar cu SUA, se lasă 15–18%. La o notă de 60 dolari canadieni, bacșișul este între 9 și 11 dolari.

Japonia: Bacșișul nu se lasă, iar încercarea de a oferi bani poate fi considerată jenantă. Serviciul bun este inclus în experiență.

Coreea de Sud și Singapore: Bacșișul este opțional. În Singapore, multe restaurante includ o taxă de serviciu de 10%. Dacă nota este 50 dolari singaporezi, bacșișul adițional poate fi 2–5 dolari.

China: În zonele turistice, se lasă 5–10%. La o masă de 100 yuani, bacșișul mediu ar fi 5–10 yuani.

În Australia, bacșișul nu este așteptat, dar clienții pot rotunji nota sau lăsa 5–10%. La un restaurant cu nota de 70 AUD, bacșișul simbolic este între 3–7 dolari australieni.

Brazilia: În restaurante mari, bacșișul standard este 10%. La o notă de 150 reali, bacșișul este 15 reali.

Mexic: Bacșișul recomandat este 10–15%. La o masă de 800 pesos, bacșișul mediu ar fi între 80 și 120 pesos.

Africa de Sud: Bacșișul standard este 10%. Pentru o notă de 500 rand, se lasă aproximativ 50 rand.

În România, bacșișul este opțional, dar apreciat, mai ales în restaurantele elegante. La restaurante cu servire completă, bacșișul recomandat este 10% din nota de plată. De exemplu, pentru o masă de 200 lei, bacșișul mediu este de 20 lei.

În România, la cafenele sau baruri, bacșișul poate fi simbolic: 3–5 lei sau doar rotunjirea notei. La hoteluri, personalul de la recepție sau cei care ajută cu bagajele pot primi între 5–10 lei, iar pentru servicii speciale, între 10 și 20 lei. În unele restaurante, taxa de serviciu de 10% este deja inclusă în nota de plată, astfel că bacșișul suplimentar este la alegerea clientului.

Diferențele țin de cultură și de modul în care angajații sunt plătiți:

În SUA, chelnerii depind aproape complet de bacșiș pentru venitul lor.

În țările nord-europene, salariile mai mari fac bacșișul mai puțin important.

În România, bacșișul rămâne un gest de apreciere și politețe.

A cunoaște obiceiurile locale poate face experiența la restaurant mai plăcută și evită eventualele neînțelegeri. Bacșișul rămâne un mod simplu de a recompensa serviciul bun, dar sumele exacte diferă mult în funcție de țară și de tipul localului.