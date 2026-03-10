Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic

Doi peşti-panglică uriaşi au fost descoperiţi de turişti pe plaja Cabo San Lucas din Mexic, iar unii dintre aceștia consideră că apariţia ar fi un semn rău. Astfel de întâlniri sunt extrem de rare, deoarece aceste creaturi gigantice trăiesc în mod normal în abisuri, la adâncimi de până la aproape 1.000 de metri. Imaginile au fost publicate pe Youtube.

Creaturile au o lungime medie între 5 şi 7 metri, dar recordul cunoscut este de 17 metri şi aproximativ 200 de kilograme, potrivit relatărilor Le Figaro.

Imaginile filmate pe plajă arată peştii-panglică cu corpul lung, argintiu, în formă de panglică, având pe o parte o aripioară roşu aprins.

„A fost un moment absolut magic”, a povestit una dintre turiste într-un videoclip publicat pe YouTube de contul We Love Animals.

Cele două femei au reuşit chiar să elibereze una dintre creaturi înapoi în apă.

Deşi aspectul lor a inspirat numeroase legende despre monştri marini, peştii-panglică nu reprezintă niciun pericol pentru om. Această specie se hrăneşte cu plancton minuscul şi nu are dinţi adevăraţi.

De-a lungul anilor, mai multe exemplare moarte au eşuat în Cabo San Lucas şi în alte zone din Baja California.

În Taiwan, peştele-panglică este supranumit „peştele seism” sau „peştele apocalipsei”, deoarece pescarii au asociat apariţia sa cu cutremurele cu epicentrul în mare. Legătura nu a fost însă demonstrată de oamenii de ştiinţă.

Peștele-păianjen trăiește în apele Indo-Pacificului și este unul dintre cei mai veninoși pești din lume. Această creatură mică, dar extrem de periculoasă, posedă spini cu otravă capabilă să provoace dureri intense și chiar moartea în lipsa tratamentului.

Peștele stonefish este considerat cel mai veninos pește de apă sărată. Camuflat perfect pe fundul mării, el atacă prin spinii dorsal care eliberează toxine paralizante. Victimele care calcă accidental pe un stonefish pot suferi dureri insuportabile, șocuri și, în cazuri extreme, deces.

Peștele-tigru sau peștele bull shark poate ataca atât în mare, cât și în apă dulce. Este unul dintre puținii rechini care se aventurează în râuri și lacuri, ceea ce îl face extrem de periculos pentru oameni. Cu forță enormă și dinți ascuțiți, atacurile sale sunt rapide și devastatoare.

Peștele piranha din Amazon a câștigat faima de pradator nemilos. În grupuri mari, acești pești pot devora prada în câteva minute, iar mușcăturile lor sunt puternice și foarte dureroase. Deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, teama de piranha a inspirat numeroase legende.

Peștele electric, cum este peștele-electroșoc din America de Sud, nu este un prădător mortal prin mușcătură, dar poate genera descărcări electrice de până la 600 volți, paralizând victimele și provocând accidente grave în apă.

Alți pești periculoși includ peștele-leu, cu spini veninoși și culori stridente, și peștele scorpion, cu toxine similare stonefish-ului. În general, pericolul nu vine din agresivitate spontană, ci din apărarea instinctivă sau din apropierea accidentală a omului.