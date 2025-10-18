Câte oceane există pe Pământ. Răspuns surprinzător

Pământul este, fără îndoială, „lumea apei” a sistemului solar, cu aproximativ 71% din suprafața sa acoperită de oceane sărate. Aceste corpuri vaste de apă sunt cele mai mari de pe planetă, dar când vine vorba de numărul exact de oceane distincte, dezbaterea este surprinzătoare de vie.

Câte oceane numără, așadar, planeta noastră?

Din punct de vedere istoric, majoritatea hărților și a manualelor au prezentat modelul cu patru oceane. Pacific, Atlantic, Indian și Arctic. Totuși, recunoașterea recentă a Oceanului Sudic de către mai multe organisme internaționale importante a consolidat modelul cu cinci oceane.

Iată câteva date despre fiecare:

Oceanul Pacific. Este cel mai mare și cel mai adânc ocean al lumii, acoperind aproximativ o treime din suprafața Pământului. Conține Punctul Challenger din Groapa Marianelor, care este cel mai adânc loc cunoscut de pe planetă. Numele său provine de la cuvântul latin care înseamnă "pașnic".

Oceanul Atlantic. Al doilea cel mai mare ocean, care separă Americile de Europa și Africa. Este traversat de Dorsala Mediu-Atlantică, cel mai lung lanț muntos din lume, care se află predominant sub apă.

Oceanul Indian. Situat în mare parte în emisfera sudică, fiind cel mai cald dintre oceane. Este cel mai mic dintre cele trei oceane majore și singurul numit după o țară (India).

Oceanul Arctic. Cel mai mic și cel mai puțin adânc ocean, situat în regiunea Polară de Nord. Este caracterizat de faptul că este acoperit în mare parte de gheață (banchiză) pe tot parcursul anului, deși dimensiunea acesteia variază din cauza schimbărilor climatice.

Oceanul Sudic (Oceanul Antarctic). Ape care înconjoară Antarctica sub latitudinea de aproximativ 60 de grade S. Recunoscut oficial ca ocean distinct datorită Curentului Circumpolar Antarctic, care creează o barieră naturală ce separă funcțional apele sale mai reci și mai puțin sărate de restul lumii.

Deși numărăm cinci oceane, este esențial de reținut că, din punct de vedere strict funcțional, am putea argumenta că există, de fapt, un singur ocean. Fiecare dintre corpurile de apă denumite este conectat la cel puțin două dintre celelalte, formând o masă de apă globală, continuă.

Această realitate este dovedită de circulația termohalină (cunoscută și sub numele de Banda Rulanta Oceanică Globală). Acest sistem transportă apa de mare prin toate oceanele, înlocuind constant apa de la adâncime cu apă de la suprafață și invers. Prin urmare, chiar dacă geografia ne obligă să numim cinci entități, ele funcționează ca un singur sistem hidrologic global interconectat, notează World Atlas.