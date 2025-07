Social Manuale gratuite pentru elevii din clasele primare și gimnaziale. Liceenii achită o taxă de închiriere







Republica Moldova. Manualele școlare sunt oferite gratuit tuturor elevilor din clasele primare și gimnaziale, iar liceenii le primesc în sistem de închiriere, contra unei taxe. Această taxă este stabilită procentual, în funcție de valoarea și uzura manualului respectiv. Ministerul Educației și Cercetării a explicat pentru IPN că plata variază în funcție de perioada scursă de la prima utilizare a manualului.

Astfel, în primul an de utilizare, taxa de închiriere este de 28% din valoarea manualului. În al doilea an scade la 25%, în al treilea la 20%, în al patrulea la 15%, iar în al cincilea an ajunge la 12%. Ca exemplu, manualul de biologie pentru clasa a X-a în limba română a avut taxa de 7,30 lei în anul școlar 2022-2023. Acesta fiind ajustat ușor în anii următori, fiind de 6,20 lei în anul școlar 2025-2026. Aceste prețuri sunt ajustate anual pentru a reflecta modificările din industria tipografică.

Manualele pentru clasele I până la IX sunt folosite timp de patru ani. Cele pentru clasele X până la XII au o durată de utilizare de cinci ani. Dacă un manual se deteriorează înainte de termen, acesta poate fi înlocuit dintr-un stoc de rezervă. Acesta poate ajunge până la 7% din numărul total de manuale și este gestionat de fiecare unitate administrativ-teritorială. Starea manualelor este evaluată de comisii speciale formate în cadrul școlilor. Deciziile lor sunt raportate autorităților responsabile pentru a se asigura un proces corect și transparent.

Ministerul Educației și Cercetării planifică pentru anul 2026 reeditarea a 59 de titluri de manuale, dintre care 25 vor fi traduse. Această reeditare este necesară mai ales când apar modificări în curriculum sau când expiră perioada de valabilitate a manualelor existente. Manualele sunt tipărite pe baza comenzilor făcute de școli și direcțiile de învățământ, iar tirajele includ și o rezervă de până la 7% pentru a acoperi eventualele pierderi, deteriorări sau necesități suplimentare.