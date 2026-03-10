Ce înseamnă incapacitatea de plată și ce consecințe poate avea pentru Primăria Capitalei, care riscă să ajungă în această situație în aprilie

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat că instituția pe care o conduce riscă să intre, în aprilie, în incapacitate de plată. Cauzele, efectele și modul în care ar trebui gestionată situația.

Incapacitatea de plată a unei primării apare atunci când instituția nu mai poate să își onoreze obligațiile financiare la termen. Aceasta include salariile angajaților, facturile pentru utilități, plățile către furnizori și constructori, precum și rambursarea creditelor contractate anterior.

Situația poate afecta funcționarea întregii administrații locale, inclusiv serviciile sociale, educația și întreținerea infrastructurii publice.

Principala cauză a acestei situații este discrepanța dintre venituri și cheltuieli. Veniturile proprii ale primăriilor, obținute din taxe și impozite locale, pot scădea brusc din diverse motive economice. În același timp, cheltuielile pot depăși bugetul aprobat, mai ales în cazul unor proiecte neprevăzute sau investiții majore.

Această combinație între resurse insuficiente și obligații crescute generează blocaje financiare.

Efectele incapacității de plată se resimt imediat în funcționarea primăriei. Salariile angajaților pot fi întârziate sau amânate, iar facturile pentru utilități riscă să rămână neachitate, cu posibila întrerupere a serviciilor publice. Furnizorii și constructorii pot fi neplătiți, ceea ce blochează lucrările de infrastructură și proiectele de investiții locale.

În astfel de situații, primăria poate fi supusă controlului financiar de către Ministerul Finanțelor sau Curtea de Conturi, iar cheltuielile trebuie strict prioritizate și reduse.

Pe termen lung, incapacitatea de plată afectează direct locuitorii. Serviciile publice esențiale, precum apa, energia, salubritatea sau programele sociale, pot fi compromise. În cazuri grave, primăria poate intra într-o procedură asemănătoare insolvenței, cu control extern asupra finanțelor și sancțiuni pentru conducerea locală, dacă s-a ajuns la situație din cauza unei gestionări deficitare.

În paralel, încrederea cetățenilor în administrația locală poate scădea semnificativ, afectând percepția asupra eficienței serviciilor publice.

Primăriile care se confruntă cu blocaje financiare trebuie să reducă cheltuielile și să amâne plățile către terți. Monitorizarea de către autoritățile centrale devine obligatorie, iar orice inițiativă de investiție nouă este suspendată până la redresarea situației. Strategia urmărește protejarea serviciilor esențiale și prevenirea acumulării de datorii suplimentare, pentru a menține funcționarea minimă a administrației locale.

Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie, după cum susține Ciprian Ciucu, edilul Capitalei.

„O nouă amânare, mereu cu piciorul pe frână. NU MAI ESTE TIMP! Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie”, a scris luni seara pe Facebook Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai spus că, în aprilie, Primăria are un vârf de plăți generat de obligațiuni emise în urmă cu două decenii, care nu mai pot fi amânate.