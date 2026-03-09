Bugetul Primăriei Capitalei, noul motiv de dispută în coaliție. Documentul care a provocat nemulțumiri în PSD, USR și UDMR

Discuțiile din coaliția de guvernare pe tema proiectului de buget pentru 2026 au generat tensiuni, după ce în document ar fi fost introdus un mecanism care ar permite achitarea unor restanțe ale Primăriei Capitalei din fondurile comunităților locale din întreaga țară. În cadrul ședinței, reprezentanții PSD, USR și UDMR au criticat această prevedere.

Potrivit unor surse, tema a fost ridicată în timpul discuțiilor dedicate bugetului, liderii celor trei formațiuni exprimându-și nemulțumirea față de introducerea acestui mecanism. În urma reacțiilor apărute în cadrul coaliției, premierul Ilie Bolojan a cerut eliminarea amendamentului din proiectul de buget.

Conform unor surse participante la discuții, reprezentanții PSD, USR și UDMR au semnalat că în proiectul de buget a fost introdus un mecanism care ar permite plata restanțelor Primăriei Capitalei către furnizori și către companiile municipale, precum Termoenergetica și STB, din banii comunităților locale din întreaga țară.

În cadrul dezbaterilor, liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că nu este de acord ca toate comunitățile locale să suporte datoriile unor administrații locale care nu gestionează eficient propriile bugete.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a amintit că premierul Ilie Bolojan s-a opus anul trecut unui mecanism similar, arătând că situația ar trebui tratată în mod echitabil pentru toate localitățile care se confruntă cu probleme financiare.

În timpul discuțiilor, liderul social-democrat a criticat ideea unui mecanism dedicat exclusiv Capitalei și a subliniat că soluțiile ar trebui să fie aplicabile tuturor localităților aflate în dificultate.

„Nu puteţi lua ostatic bugetul României, pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală”, a spus liderul PSD în şedinţă.

După aceste reacții, premierul Ilie Bolojan a propus eliminarea amendamentului din proiectul de buget.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis în cadrul discuțiilor că Bucureștiul riscă să ajungă în incapacitate de plată. În replică, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a spus că responsabilitatea găsirii unor soluții aparține administrației locale.

Potrivit unor surse liberale, forma finală a proiectului de buget, discutată de premier și de ministrul Finanțelor cu parlamentarii liberali din comisiile de buget-finanțe și administrație, are ca obiectiv sprijinirea investițiilor, dar și evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei.

Surse liberale arată că proiectul de buget include sumele necesare pentru a preveni intrarea în incapacitate de plată a Primăriei Municipiului București.

Această prevedere ar urma să fie însoțită de angajamentul actualei administrații că vor fi realizate reforme importante la nivelul administrației Capitalei.