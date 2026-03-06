Ce arată motivarea instanței în cazul lui Dominic Fritz. Curtea de Apel Timișoara confirmă conflictul de interese

Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei prin care a respins contestația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate. Documentul confirmă concluziile ANI și descrie în termeni duri conduita edilului, instanța apreciind că acesta s-a aflat într-o situație de conflict de interese atunci când a semnat documente legate de aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal realizat de o firmă în care era implicat creditorul său.

Cazul a pornit de la raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei. Potrivit ANI, Dominic Fritz a contractat în timpul campaniei electorale un împrumut de la o persoană care ulterior avea interese economice într-o documentație urbanistică aprobată de Consiliul Local.

În cadrul procedurii administrative, primarul a semnat un referat de aprobare considerat esențial pentru adoptarea hotărârii privind respectivul proiect urbanistic.

Dominic Fritz a contestat raportul în instanță, invocând mai multe argumente juridice. El a susținut că documentul semnat ar fi avut doar un caracter formal, că procedura urbanistică fusese inițiată înainte de începerea mandatului său și că persoana implicată nu ar fi obținut un avantaj material relevant.

Curtea de Apel Timișoara a respins însă aceste argumente.

Judecătorii au subliniat că analiza instanței nu se referă la legalitatea sau oportunitatea proiectului urbanistic, ci la comportamentul primarului în contextul relației patrimoniale cu creditorul său.

„Nu se ridică problema legalității actului administrativ, din perspectiva condițiilor instituite de lege pentru adoptarea acestuia, ci se analizează situația particulară a emitentului – în privința căruia nu trebuie să planeze nicio suspiciune că și-ar fi îndeplinit atribuțiile pentru a procura un avantaj în beneficiul creditorului său”, arată instanța.

Curtea explică faptul că respectarea normelor tehnice sau oportunitatea proiectului nu înlătură obligațiile legale privind integritatea funcției publice. „Chiar dacă actul este oportun și respectă normele tehnice, el rămâne ilegal sub aspectul integrității dacă titularul s-a aflat în conflict de interese”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii mai subliniază că primarul nu putea invoca faptul că proiectul ar fi fost adoptat oricum de către o altă persoană.

„Reclamantul nu se poate apăra de răspundere dovedind că, în cauză, erau îndeplinite toate condițiile tehnice de adoptare a actului (...), întrucât acesta se afla într-o stare de incompatibilitate care nu îi permitea decât o singură conduită – abținerea de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea acestuia”, afirmă Curtea.

Una dintre principalele apărări ale edilului a fost că referatul de aprobare semnat de el ar fi reprezentat doar o formalitate administrativă. Instanța respinge însă această interpretare și arată că documentul are un rol esențial în procedura de adoptare a unei hotărâri a consiliului local. „Referatul de aprobare întocmit de primar reprezintă instrumentul esențial de prezentare și motivare a necesității adoptării actului administrativ respectiv”, se arată în motivare.

Judecătorii explică faptul că fără acest document proiectul nu ar putea fi supus dezbaterii în consiliul local.

„Un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi poate fi supus dezbaterii consiliului local numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator (...), lipsa referatului de aprobare blocând parcursul legislativ al proiectului.”

În aceste condiții, instanța concluzionează că documentul semnat de Dominic Fritz a fost decisiv pentru continuarea procedurii. „Referatul semnat de reclamant a constituit condiția premisă pentru dezbaterea proiectului de hotărâre (...) făcând astfel posibilă adoptarea hotărârii consiliului local.”

Judecătorii observă și o contradicție în argumentele prezentate de primarul Timișoarei pe parcursul procesului. „Reclamantul se contrazice atunci când afirmă că referatul de aprobare este irelevant din punct de vedere juridic, în condițiile în care imediat anterior afirmă că l-a întocmit pentru a arăta că schimbarea titularului funcției de primar nu a adus cu sine și o revocare (...) a referatului de aprobare.”

În opinia Curții, explicațiile oferite confirmă faptul că Dominic Fritz și-a asumat continuarea procedurii administrative. „Departe de a înlătura culpa reclamantului (...), motivația acestuia pune în lumină tocmai asumarea de către reclamant a proiectului de hotărâre și exprimarea voinței neechivoce de continuare a procedurii.”

Instanța respinge și ideea că edilul nu ar fi avut alte opțiuni legale. „Obligația de abținere este una imperativă, care nu permite nicio derogare”, arată Curtea.

Judecătorii precizează că atribuțiile puteau fi delegate altor persoane din administrația locală. „Delegarea nu este doar o opțiune, ci mecanismul prin care se asigură continuitatea activității administrative fără a încălca legea.”

Un alt punct important al motivării vizează interpretarea noțiunii de „folos material”, pe care instanța o consideră mult mai largă decât un beneficiu direct.

„De vreme ce noțiunea de «folos material» nu este definită printr-o listă limitativă de avantaje, aceasta trebuie interpretată în sens larg, cuprinzând orice avantaj care poate fi evaluat în bani sau care aduce o îmbunătățire a situației patrimoniale a unei persoane.”

Judecătorii arată că legea nu impune ca avantajul să fie obținut direct. „Legiuitorul nu impune condiția ca folosul material să fie obținut în mod direct, acesta putând fi realizat și în mod indirect.” De asemenea, valoarea exactă a avantajului nu are relevanță juridică. „Nu are importanță dacă folosul material este mic sau mare, întrucât legea nu stabilește un prag financiar.”

În acest caz, instanța consideră că avantajul a existat prin intermediul firmei de arhitectură implicate în proiect. „Tocmai aceasta este situația în speța de față, în care folosul material a fost obținut de creditorul reclamantului prin intermediul (...) SRL, în care are atât calitatea de angajat, cât și calitatea de asociat.”

Curtea de Apel Timișoara analizează și argumentele privind proporționalitatea sancțiunii și respinge ideea că situația ar fi lipsită de gravitate. Judecătorii explică faptul că standardul stabilit de jurisprudență este unul foarte strict. „Pentru a se aprecia că o faptă nu este sancționabilă ar trebui ca aceasta să fie lipsită de orice element de gravitate”, explică instanța.

Aplicând acest principiu, Curtea concluzionează că situația în care s-a aflat primarul Timișoarei nu poate fi considerată minoră.

„Situația de conflict de interese în care s-a aflat reclamantul (...) nu poate fi considerată una lipsită de gravitate.”

Motivarea include și una dintre cele mai dure formulări ale instanței la adresa lui Dominic Fritz. „Cu știință, acesta a săvârșit un act decisiv, prin care a făcut posibilă adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a PUZ-ului întocmit de creditorul său, asigurând astfel finalitatea urmărită de respectivul creditor.”

Curtea de Apel Timișoara a respins și apărarea privind prescripția faptelor invocată de primar. Judecătorii arată că termenul de prescripție a fost întrerupt în momentul declanșării procedurii de evaluare de către Agenția Națională de Integritate.

„Termenul de prescripție nu s-a împlinit, întrucât a fost întrerupt ca urmare a declanșării procedurii de evaluare în interiorul acestuia.”

În consecință, instanța a respins și ideea că raportul ANI ar fi lipsit de efecte juridice. „Nu există niciun temei pentru a reține că raportul de evaluare apare ca fiind lipsit de finalitate.”

Prin decizia pronunțată, Curtea de Apel Timișoara a respins integral contestația formulată de Dominic Fritz și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată, menținând concluziile Agenției Naționale de Integritate. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă instanța supremă respinge recursul, Dominic Fritz va rămâne în funcție până la finalul mandatului, dar ulterior va avea o interdicție de trei ani pentru ocuparea funcției de primar al Timișoarei sau a altor funcții publice numite, putând candida doar pentru funcții publice elective.