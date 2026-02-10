Fritz a pierdut procesul cu ANI. Primarul orașului Timișoara, decis să atace decizia la Curtea Supremă

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI) la Curtea de Apel Timișoara. În replică, edilul a anunțat că va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, subliniind că nu își reproșează nimic legat de activitatea sa.

Agenția Națională de Integritate îl acuză pe Dominic Fritz, încă din 2024, de conflict de interese. Potrivit ANI, în campania electorală din 2020, primarul Timișoarei ar fi primit un împrumut de la o persoană fizică și, ulterior, ar fi semnat un act administrativ care i-ar fi adus beneficii creditorului.

Potrivit ANI, Răzvan Gabriel Negrișanu, consilier local USR PLUS și asociat al firmei RD Sign SRL, ar fi beneficiat de pe urma împrumutului de 25.000 de lei. În plus, Agenția susține că primarul a semnat un act pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o proprietate de pe strada Pictor Zaicu, ceea ce i-ar fi adus avantaje lui Negrișanu.

Dominic Fritz a afirmat că decizia instanței nu este definitivă și a dat asigurări că o va contesta la Curtea Supremă. El a susținut că raportul ANI se bazează pe o interpretare abuzivă, iar actul vizat fusese finalizat cu două săptămâni înainte de a prelua mandatul de primar.

„Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez. Pe scurt, mi se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajung primar. O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului, cum a pretins ANI”, a arătat el.

Primarul a mai spus că raportul ANI a fost publicat la aproape trei ani după constatare, chiar înainte de alegerile pentru al doilea mandat, și a acuzat că a fost folosit ca armă politică.

„Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat. Aștept acum să văd de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele mele legale și irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii – nu plec niciunde!”, a mai spus el.

La finalul mesajului, Fritz le-a transmis timișorenilor că va lupta pentru interesele lor.

„Vă mulțumesc pentru susținere și vă asigur că rămân ferm focusat pe a livra rezultate pentru timișoreni”, a încheiat reprezentantul USR.