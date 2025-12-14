Declarațiile lui Dominic Fritz despre legile justiției apar în plin conflict juridic cu ANI

Ieșirea publică a liderului USR, Dominic Fritz, după difuzarea investigației Recorder privind funcționarea sistemului judiciar, a avut loc într-un moment precis din punct de vedere juridic.

Afirmațiile sale despre „rescrierea legilor justiției” și despre existența unui „târg murdar” între politicieni și magistrați au fost făcute în timp ce primarul Timișoarei se află în plin litigiu cu Agenția Națională de Integritate, un proces care vizează chiar aplicarea legislației administrative în forma sa actuală.

Pe 11 decembrie, Dominic Fritz a publicat pe Facebook un mesaj dur, în care a legat direct investigația Recorder de necesitatea modificării cadrului legal din justiție.

„Miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic”, a scris liderul USR.

Declarația a fost una dintre cele mai ferme poziții politice exprimate după apariția documentarului și a venit într-un context în care legislația criticată este chiar cea care guvernează dosarul său aflat pe rolul instanțelor.

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate a anunțat că a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul lui Dominic Fritz. Potrivit raportului ANI, în campania electorală din 2020, Fritz a contractat un împrumut de 25.000 de lei de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR, care ulterior a devenit consilier local în Timișoara.

ANI a arătat că, în anul 2022, Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare pentru un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind un Plan Urbanistic Zonal, în care societatea reprezentată de Negrișanu era implicată. Instituția a apreciat că această succesiune de fapte intră sub incidența legislației privind conflictul de interese.

Primarul Timișoarei a respins public concluziile ANI imediat după apariția raportului.

„Este un demers absurd și complet neacoperit de fapte. Iar eu voi combate în instanță toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic”, a declarat Dominic Fritz.

Raportul ANI a fost contestat în instanță, iar dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Timișoara. În cadrul procesului, avocații lui Dominic Fritz au ridicat o excepție de neconstituționalitate privind anumite prevederi din Codul administrativ și din Legea ANI.

Argumentele invocate au vizat lipsa unui prag valoric clar pentru conflictul de interese și caracterul disproporționat al sancțiunii prevăzute de lege, care poate duce la pierderea mandatului de primar. Curtea de Apel Timișoara a admis sesizarea Curții Constituționale, ceea ce a dus la suspendarea judecării pe fond a cauzei.

În materia contenciosului administrativ, judecata nu poate continua până la pronunțarea Curții Constituționale, spre deosebire de procedura penală, unde legislația a fost modificată pentru a limita tergiversările. În practică, această decizie a dus la înghețarea procesului pe o perioadă îndelungată.

Agenția Națională de Integritate a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia de sesizare a Curții Constituționale. Cu aproximativ două săptămâni înainte de postarea lui Dominic Fritz despre „rescrierea legilor justiției”, instanța supremă a admis recursul ANI.

Înalta Curte a dispus reluarea judecării pe fond a procesului, anulând practic blocajul procedural care suspendase cauza. Decizia ÎCCJ a readus dosarul lui Dominic Fritz în faza de judecată efectivă, cu perspectiva unei soluții pe fond în baza legislației în vigoare.

În cazul unei hotărâri definitive nefavorabile, sancțiunea prevăzută de lege este pierderea mandatului de primar al municipiului Timișoara.

La momentul admiterii excepției de neconstituționalitate, Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara era condusă de judecătoarea Adina Pokker. Aceasta s-a pensionat ulterior, la vârsta de 50 de ani, iar la câteva luni după pensionare a câștigat concursul pentru funcția de secretar general al Primăriei Timișoara.

Postul a fost scos la concurs după o perioadă de aproximativ șapte ani în care funcția fusese ocupată prin interimat. Potrivit unor surse judiciare, și judecătoarea care a admis sesizarea CCR și-a depus dosarul de pensionare, ceea ce înseamnă că dosarul lui Dominic Fritz va fi repartizat unui alt complet.

În aceste condiții, judecata pe fond va fi reluată de la început, după un blocaj procedural de aproape un an.