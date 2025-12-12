Judecătorul Laurenţiu Beşu, din documentarul Recorder, a cerut CSM să fie numit procuror

Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanță și solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu, potrivit site-ului CSM.

Pe site-ul CSM a fost publicat un anunț potrivit căruia, în data de 16 decembrie, la Secția pentru procurori a CSM va avea loc susținerea interviului aferent procedurii de numire din funcția de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art. 194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Procedura stabilește că judecătorii pot solicita, prin cerere motivată, numirea în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot cere numirea în funcția de judecător la judecătorii. Numirile se fac prin decret al președintelui României, la propunerea Secției CSM.

Printre cei 14 judecători care solicită numirea în funcția de procuror se numără și Laurențiu Beșu, magistrat la Tribunalul București. Acesta a cerut să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Audierea acestuia va avea loc marţi, la ora 12:00.

În documentarul „Justiţie capturată”, judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti. El a activat o perioadă la această instanţă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Astfel, Laurenţiu Beşu afirmă că, după sosirea la Curtea de Apel Bucureşti, noii colegi i-au spus că mutarea sa a avut loc deoarece nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

„Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: 'Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului'. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (...) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel - n.r.) m-au asigurat că 'fii sigur că există o legătură'. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare”, a povestit acesta.

Ulterior, Laurenţiu Beşu afirmă că delegarea sa la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestaţie în dosarul lui Niculae Bădălău.

El spune că, după ce a avut o opinie diferită faţă de colegul din complet la judecarea contestaţiei, şeful de secţie de la CAB l-a anunţat, la scurt timp, că delegarea nu îi va mai fi prelungită.