Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov au fost audiaţi în dosarul sacoşei negre pe care i-au transmis-o lui Igor Dodon

Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov, considerat autorul mai multor scheme implementate de oligarh, au fost audiaţi în dosarul de corupţie a ex-preşedintelui Igor Dodon încă înainte de a părăsi Republica Moldova, în 2019.

Anunţul a fost făcut de acuzatorul de stat, Petru Iarmaliuc, în cadrul şedinţei de judecată din 10 decembrie în dosarul penal, în care Igor Dodon este învinuit de corupere şi finanţare ilegală a Partidului Socialiştilor.

Procurorul Iarmaliuc susţine Vladimir Plahotniuc şi Serghei Iaralov au povestit în detalii despre tot ce s-a întâmplat la întâlnirea cu preşedintele Igor Dodon din vara anului 2019, când i-au transmis o sacoşă neagră (kuliokul) în care se vehiculează că erau aproape un milion de euro.

Acuzatorii a precizat că Plahotniuc şi Iaralov au fost audiaţi la începutul lunii iunie 2019, după ce a apărut în spaţiul public filmarea şi a început ancheta. În context, Iarmaliuc a solicitat instanţei ca Plahotniuc şi Iaralov să fie audiaţi în calitate de martori ai acuzării.

„Numiţii respectivi au fost audiaţi de către ofiţerii de urmărire penală de la Procuratura Anticorupţie pe aceste circumstanţe. Reieşind din procesele verbale prezentate în instanţă, au relatat în lux de amănunte că s-au întâlnit cu Igor Dodon, au discutat acele circumstanţe. Noi am considerat că este onest şi necesar ca instanţa să se convingă că nu este doar o alegaţie fără probă”, s-a adresat procurorul completului de judecată.

Petru Iarmaliuc nu a oferit detalii despre dezvăluirile lui Plahotniuc şi Iaralov în iunie 2019.

În replică, Petru Balan, unul din avocaţii fostului şef de stat a declarat: „Domnii procurori, straniu, nouă se creează impresia că nu cer audierea domnului Plahotniuc şi a domnului Iaralov. Ei cumva pasează responsabilitatea pe instanţă şi ca instanţa să-i întrebe dacă vor. Dar nu este aşa, procurorii trebuie să vină şi să ceară audierea acestor persoane”.

Instanţa urmează să anunţe la următoarea şedinţă dacă îi va accepta pe cei doi ca martori.

Procurorul Petru Iarmaliuc mai susţine că o parte din documentele financiare ale Partidului Socialiştilor au fost falsificate pentru a fi ascunse urmele finanţării ilegale.

Din acest considerent, acuzatorul a solicitat anexarea la dosar a unor probe pe care le-au obţinut după 6 octombrie 2022, când dosarul a ajuns pe masa judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie. Este vorba de expertizele informaţiilor, mesajelor şi fotografiilor din telefonul lui Igor Dodon.

„Am stabilit circumstanţe că persoane incluse în dispoziţiile de încasare a numerarului în bugetul acestui partid, fie că la acea dată erau decedate, fie se aflau peste hotarele Republicii Moldova. Prin colaborare cu alte declaraţii şi alte probe din dosar se confirmă o legătură strânsă între Igor Dodon şi reprezentanţii altui stat. Cel mai important, reprezentanţi ai serviciilor secrete ale altui stat”, şi-a argumentat solicitarea către instanţă Petru Iarmaliuc.

„Procurorii au trimis în 2022 un dosar fără probe. Au înţeles acest lucru peste trei ani de zile şi au venit, iată, cu 19 volume de documente suplimentare prin care încearcă să corecteze o eroare. Cred că prin asta vor convinge instanţa că domnul Igor Dodon ar fi cumva vinovat”, i-a răspuns Petru Balan.

Pentru prima dată imaginea în care Plahotniuc şi Iaralov îi oferă lui Igor Dodon o sacoşă cu bani pentru finanţarea PSRM în schimbul alianţei cu Partidul Democrat a apărut la începutul lunii iunie 2019, în ultimele zile de aflare la guvernare a lui Plahotniuc.

Chişinăul era bântuit de proteste, iar Kremlinul, care avea reglările sale cu Plahotniuc, i-ar fi cerut lui Donon să nu încheie nicio tranzacţie cu oligarhul. Astfel, după o întâlnire avută la sediul Partidului Democrat cu ambasadorul SUA, Vladimir Plahotniuc a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Procuratura Anticorupţie a pornit un dosar penal penttru finanţarea ilegală a Partidului Socialiştilor, dar, în timp ce PSRM forma alianţa de guvernare cu blocul ACUM, procurorul anticorupţie Alexandru Cernei a emis ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale.

În octombrie 2019, Viorel Morari, revenit la şefia Procuraturii Anticorupţie de unde a fost înlăturat la ordinul lui Plahotniuc, a anulat ordonanţa emisă de Alexandru Cernei şi a dispus reînnceperea urmăririi penale.

În luna noiembrie 2019, din cauza refuzului celor din blocul ACUM de a-l vota pe Alexandr Stoianoglo în funcţia de procuror general, Igor Dodon a rupt alianţa cu blocul pro-european şi a făcut alianţă cu Partidul Democrat, condus anterior de Plahotniuc. După ce a fost numit la şefia Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo a dispus pornirea dosarului penal şi arestarea lui Viorel Morari.

În 2020, deputatul Blocului ACUM a depus plângere la Procuratura Generală pentru a relua dosarul finanţării ilegale a PCRM. La 7 mai 2021, deputatul Reniță a publicat detali din procesele-verbale de audiere a martorilor Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în care ultimul susține că însuși Igor Dodon l-a informat că a primit finanțare pentru partidul său din Federația Rusă, iar Vladimir Plahotniuc informează procurorii că „din discuția cu Igor Dodon acesta urma să negocieze cu rușii referitor la majorarea sumelor necesare pentru finanțarea partidului”.

În replică, PG condusă de Stoianoglo a emis un comunicat în care îl acuză pe Iurie Reniță că operează cu frânturi de acte pentru a manipula societatea. Într-un comunicat de presă, Procuratura Generală menționa că: „instituția nu a recepționat vreun autodenunț sau denunț de la cetățenii Plahotniuc și Iaralov nici în cazul înregistrărilor video în care Igor Dodon ar fi primit o pungă, în care se prezumă că ar fi fost bani, nici într-un alt caz gestionat de procurori”.

Reluarea dosarului „sacoşa neafră” a devenit posibil după ce Igor Dodon a pierdut alegerile prezidenţiale din toamna anului 2020 şi după alegerile anticipate din iulie 2021, când majoritatea parlamentară a fost obţinută de PAS. Iar în mai 2022, Igor Dodon a fost reţinut de Procuratura Anticorupţie.