Dincolo de gratii. Cum trăiesc Plahotniuc, Țuțu și Guțul în Penitenciarul nr. 13 Video/Foto

Republica Moldova. Dincolo de zidurile Penitenciarului nr. 13, viața se desfășoară după reguli stricte și program rigid, indiferent de statutul social sau averea deținuților. Aici, foști politicieni și oameni de afaceri celebri trăiesc aceeași realitate dură ca orice alt deținut. Ziarul de Gardă a pătruns în interiorul instituției pentru a arăta cum arată viața în spatele gratiilor și ce diferențe există între sectorul „VIP” și restul deținuților.

Pentru deținuți de la Penitenciarul 13, ziua începuse cu apelul matinal de la ora 6:00, moment în care fiecare persoană este verificată și supusă unui control al stării de sănătate.

„Apelul se efectuează în fiecare celulă separat, iar starea sănătății este verificată de personalul medical al penitenciarului”, precizează Eugeniu Caraman, directorul interimar al instituției.

După apel, deținuții își fac toaleta de dimineață în celule, fiecare dotată cu bloc sanitar. Vesela și tacâmurile sunt pregătite pentru servirea micului dejun, care începe să fie distribuită începând cu ora 6:00, iar prepararea hranei începe chiar mai devreme, de la 4:40.

„Fiecare bloc dispune de un cărucior special, iar bucătarii auxiliari transportă mâncarea în termosuri, repartizând-o în fiecare celulă”, explică Tudor Bragoi, șeful secției Logistică și administrare.

Prânzul este pregătit de la ora 8:00 și repartizat în jurul orei 12:00, iar cina începe să fie preparată la 14:00 și distribuită la 16:30. Există deținuți care urmează regimuri speciale, cum ar fi hrana fără sare sau cu carne alternativă, pentru a respecta dietele medicale.

Printr-o curte interioară, cu pavajul deteriorat de timp și de multe picioare care au călcat de-a lungul anilor peste el, ajungem în fața unor celule în aer liber, numite „curți pentru plimbare”.

Încăperi de câțiva metri pătrați, viu colorate, acoperite cu gratii, dotate cu câteva aparate de fitness și un scaun, aceasta este descrierea „curților pentru plimbare” în care deținuții petrec între o oră și două ore zilnic, împreună cu alți colegi de celulă.

În ciuda supraaglomerării, unii deținuți beneficiază de celule individuale. Sectorul destinat persoanelor cu statut deosebit, inclusiv foști demnitari, politicieni și oameni de afaceri, găzduiește aproximativ 50 de persoane.

Printre aceștia se află oligarhul Vladimir Plahotniuc, care este izolat într-o celulă individuală, alături de Constantin Țuțu și Evghenia Guțul. Celulele sunt mici, de aproximativ 10 metri pătrați, dotate cu paturi suprapuse, televizor, radio, cărți și medicamente.

Sectorul dedicat femeilor găzduiește aproximativ 50 de deținuțe. Spațiile sunt restrânse, iar capacitatea legală nu poate fi respectată în totalitate, fiecare deținută având mai puțin de patru metri pătrați. Celulele sunt decorate cu plapume colorate, picturi realizate de foste deținute și fructe pe noptiere.

Cea mai numeroasă categorie de deținuți este formată din bărbați fără trecut politic sau statut special, care reprezintă aproximativ 85% din cei 920 de deținuți. Holurile sunt reci, mirosul de vechi se amestecă cu cel de mâncare, iar rutina zilnică se desfășoară sub supravegherea permanentă a gardienilor.

Băile comune, cu cabine de duș separate, sunt accesibile deținuților doar o dată pe săptămână, iar curțile pentru plimbare sunt mici, acoperite cu gratii și dotate cu aparate de fitness. Deținuții pot refuza să iasă la plimbare, însă opțiunea este limitată.

Penitenciarul are o biserică improvizată pentru credincioșii ortodocși, dotată cu altar, icoane, lumânări și muzică religioasă. Deținuții pot solicita convorbiri telefonice săptămânal și întâlniri scurte lunare cu rudele, în spații special amenajate.

Pentru întâlnirile de lungă durată, se oferă spații dotate cu pat matrimonial, bucătărie și baie, disponibile o dată la trei luni. Din cauza suprapopulării, timpul efectiv petrecut în aceste spații poate fi redus la 12 ore.

Penitenciarul nr. 13 include și un sector pentru deținuți condamnați care lucrează în cadrul instituției. Aceștia sunt angajați ca bucătari, îngrijitori sau în alte activități auxiliare și primesc salariul minim pe economie, bani pe care îi pot transmite rudelor. Programul lor diferă de cel al deținuților obișnuiți, având mobilitate mai mare și opt ore de muncă zilnic.

Penitenciarul nr. 13, cu o capacitate legală de 570 de locuri, este cel mai vechi izolator din Republica Moldova. Supraaglomerarea și infrastructura degradată au fost semnalate de rapoarte Promo-Lex și Avocatul Poporului. Capacitatea actuală este de 920 de deținuți, ceea ce ridică probleme semnificative de igienă, securitate și confort.

Autoritățile au inițiat încă din 2011 proiectul unui nou penitenciar, însă la finalul anului 2025, acesta există doar pe hârtie, fără construcție efectivă.