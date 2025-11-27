Igor Dodon atacă România. Răspunsul primit din partea Bisericii

Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor, acuză România că foloseşte biserica drept paravan pentru interesele unioniste și geopolitice”.

Acuzaţiile fostului şef al statului vin ca o reacţie la decizia Curţii de Apel Centru prin care Cadastrul Bunurilor Imobile a fost obligat să radieze dreptul de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra celor peste 800 de biserici şi mănăstiri cu statut de monument istoric din Republica Moldova.

În replică, fruntaşul socialist a fost îndemnat să pună mâna pe manualele de istorie. Autorităţile de la Bucureşti nu au venit deocamdată cu o reacţie.

Drept reacție la decizia Curţii de Apel, într-o postare pe canalul său pe Telegram, pe 27 noiembrie, Igor Dodon a calificat, decizia instanței de apel drept „un act de preluare a sute de terenuri și obiective importante sub controlul unei structuri românești, care acționează aici (în Republica Moldova – n.r.) ca un paravan pentru interesele unioniste și geopolitice ale puterii de la București”.

„Autoritățile de la București nu au reușit să convingă moldovenii să renunțe la independență, identitate și statalitate și să accepte anexarea țării la România. După trei decenii de propagandă proromânească în școli și în mass-media, marea majoritate a moldovenilor așa și nu au devenit unioniști. Însă ideologii curentului unionist românesc nu cedează și aplică metode mai perfide”, a scris Igor Dodon.

Fostul şef a statului nu a ezitat să atace şi guvernarea pro-occidentală de la Chişinău.

"În ultimii ani, de când o cetățeancă a României a devenit șefa statului în Republica Moldova, guvernarea PAS promovează în mod trădător interesele politice și economice ale Bucureștiului.

Plasează în funcții-cheie din stat persoane din România (inclusiv la conducerea Băncii Naționale a Moldovei), dă spre vânzare firmelor românești obiective strategice (precum portul Giurgiulești) și face cadou pământuri și clădiri moldovenești Mitropoliei Basarabiei, care este de facto o filială a Patriarhiei Române”, a continuat cu acuzaţiile fostul preşedinte pro-rus.

În replică, Mitropolia Basarabiei, aflată sub juridicţia canonică a Patriarhiei de la Bucureşti, îl acuză pe Dodon că încearcă să manipuleze opinia publică prin afirmații false, lipsite de bază juridică, istorică sau canonică.

„Domnul Dodon, care în neînțelepciunea și efortul său continuu de a trăda interesele naționale ale Republicii Moldova, revine în spațiul public cu declarații confuze și calomnioase la adresa Mitropoliei Basarabiei, a Bisericii Ortodoxe Române și a Statului român.

Într-o manieră devenită, din păcate, definitorie pentru domnia sa, fostul președinte — unul dintre cei mai incompetenți lideri politici ai țării — încearcă din nou să manipuleze opinia publică prin afirmații false, lipsite de bază juridică, istorică sau canonică”, se arată în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Potrivit Centrului eparhial, Dodon, care a eșuat în mod repetat în gestionarea treburilor statului, pretinde astăzi a fi cunoscător al dreptului canonic și al dreptului civil, emițând judecăți denaturate despre procese sociale, istorice și bisericești pe care nu le înțelege și pe care, de altfel, le-a ignorat în întreaga sa activitate politică.

Totodată, Mitropolia Basarabiei l-a îndemnat pe Dodon să pună mâna pe manualele de istorie şi să discute cu oamenii „pe care pretinde că îi reprezintă”.

Nu avem intenția să îi predăm domnului Dodon vreo lecție de istorie: experiența ultimilor ani arată că nu poate înțelege oricum. Dar precizăm limpede: victoria Mitropoliei Basarabiei, după peste 30 de ani de luptă, răbdare și demnitate, este dovada apariției unei justiții mai drepte, mai curate și mai puțin vulnerabile la influențele politice și ideologice pe care domnia sa și colegii săi le-au întreținut în perioada guvernării”, a declarat conducerea Mitropoliei pro-române.

Curtea de Apel Centru a anulat un document prin care peste 800 de biserici şi mănăstiri, cu statut de monument istoric, se aflau în gestiunea exclusivă a Mitropoliei controlate de ruşi.

Este vorba de un contract semnat de Mitropolia Moldovei cu Ministerul Culturii în perioada guvernării comunistului Vladimir Voronin. Documentul a fost folosit în repetate rânduri de către Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei de la Moscova, pentru a ține sub presiune cam o treime din preoții pe care îi are în subordine.

Inclusiv a celor care de curând s-au decis să părăsească Mitropolia Moldovei pentru Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei de la București.

Tensiunile dintre cele două mitropolii durează de câțiva ani și își au originea într-un contract semnat în 2003 între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei. Contractul respectiv a constituit o măsură luată de guvernarea comunistă de la Chişinău de a împiedica activitatea Mitropoliei Basarabiei.