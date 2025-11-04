Scandalul de la Grinăuți ajunge în instanță. Șase persoane, trimise în judecată pentru agresarea unui preot și a familiei sale Video

Republica Moldova. Scandalul de la Grinăuți, raionul Rîșcani, ajunge în instanță. Șase persoane au fost trimise în judecată pentru huliganism, după ce, în luna iulie 2025, l-ar fi agresat fizic pe preotul Constantin Turtureanu, precum și pe soția și copilul acestuia, în interiorul bisericii „Nașterea Maicii Domnului”.

Incidentul s-a produs pe 15 iulie, în contextul în care preotul a decis trecerea parohiei din subordinea Mitropoliei Moldovei (Patriarhia Moscovei) către Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română), o schimbare care a generat conflicte în numeroase comunități rurale din țară.

Potrivit Procuraturii Generale, agresorii, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, ar fi încercat să-i scoată forțat din biserică pe preot, pe soția sa și pe fiul minor, folosind violență fizică. Clericul ar fi fost tras de păr și împins, copilul ar fi fost apucat de haine și s-ar fi ales cu o leziune la umăr, iar soția preotului ar fi fost de asemenea agresată.

În urma investigațiilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor șase bănuiți, aceștia fiind învinuiți de huliganism, faptă care se pedepsește cu amendă de până la 52.500 de lei, până la 240 de ore de muncă în folosul comunității sau cu până la trei ani de închisoare.

Amintim că la mijlocul lunii iulie, Parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” Constantin Turtureanu a fost agresat și scos cu forța din lăcașul de cult de către adepții Mitropoliei Moldovei, subordonată Moscovei, care se împotrivesc deciziei preotului și a comunității de a trece la Mitropolia Basarabiei, aflată sub autoritatea Patriarhiei Române.

Astfel, mai mulți adepți ai Mitropoliei Moldovei au forțat poarta și ușa bisericii, care a fost sigilată până la soluționarea litigiului și pentru a elabora „actul de primire-predare” a bunurilor din lăcaș. Aceștia ar fi obținut cheia bisericii de la reprezentanții autorităților locale.

Parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” Constantin Turtureanu a comunicat că a refuzat să iasă din lăcașul sfânt și că este îngrijorat de acțiunile care ar putea urma.

Pentru că preotul Constantin Turtureanu a opus rezistență, enoriașii Mitropoliei Moldovei au recurs la un mod agresiv și violent de a-l scoate pe preot din lăcaș. După care au schimbat și lacătul bisericii.

Atunci, reprezentanții Mitropoliei Moldovei pretind, într-un comentariu, că anterior, în cadrul unei adunări, 267 de săteni au votat împotriva aderării bisericii la o altă structură eclezială. Ca urmare, Mitropolia Moldovei a emis un decret eparhial prin care l-a suspendat pe preot de la săvârșirea slujbelor religioase și a numit un alt cleric în locul său. Documentul a fost semnat pe 6 iulie de PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Moldovei.

Totodată, Mitropolia Basarabiei este în așteptarea unei soluții și califică incidentul „drept un gest dureros și lipsit de respect față de slujitorii altarului”.