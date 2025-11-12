Mitropolia Moldovei se apără în fața acuzațiilor de loialitate față de Rusia: „Suntem biserica poporului, nu a Moscovei”

Republica Moldova. Mitropolia Moldovei, condusă de Mitropolitul Vladimir și aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, reacționează la criticile tot mai dese privind loialitatea sa față de Rusia, declarând că nu este „o biserică rusească”, ci una a „întregului popor care trăiește în Republica Moldova”. Reacția vine în contextul în care autoritățile au anunțat că cel puțin 20 de preoți sunt investigați pentru că ar fi primit lunar bani din Federația Rusă.

Într-o „adresă către cler și popor”, Sinodul Mitropoliei Moldovei afirmă că este „îngrijorat de declarațiile neprietenoase și denigratoare” la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova și susține că își exercită activitatea în deplină autonomie.

„Biserica Ortodoxă din Moldova este liberă și independentă în conducerea sa, potrivit Tomosului de Independență emis în 1994 de Patriarhia Moscovei. Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorarea credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”, se arată în documentul publicat la 11 noiembrie.

Mitropolia afirmă că „nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de statul nostru” și cheamă credincioșii „să rămână uniți în credință, pace și rugăciune”. Totodată, Sinodul avertizează asupra „experiențelor similare” din Ucraina, unde activitățile organizațiilor religioase afiliate Patriarhiei Ruse au fost interzise, afirmând că asemenea măsuri „s-au soldat cu eșecuri și tulburări sociale profunde”.

În replică, Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, acuză structura promoscovită de la Chișinău de „fals moral”, „dublu discurs” și „implicare politică”.

„Denumirea „Biserica Ortodoxă din Moldova” este improprie și neadevărată din punct de vedere istoric și canonic. Ea desemnează doar o structură locală a Patriarhiei Moscovei, fără temei de jurisdicție asupra Republicii Moldova”, transmite Mitropolia Basarabiei.

Potrivit instituției, „după implicarea directă și agresivă a unor ierarhi ai Patriarhiei Moscovei în campania electorală, cei care au slujit intereselor Federației Ruse au fost promovați”, dovadă a „falsului moral și lipsei de disciplină canonică”.

„Prin aceste gesturi, structura promoscovită de la Chișinău își manifestă frustrarea față de revenirea firească a tot mai multor comunități în sânul Bisericii-Mame – Biserica Ortodoxă Română. Această revenire este un act de conștiință și libertate, nu un gest politic”, se mai arată în reacție.

În paralel, Inspectoratul General al Poliției a anunțat anterior că cel puțin 20 de preoți din Republica Moldova sunt cercetați pentru că ar fi primit bani din Federația Rusă. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, clericii ar fi beneficiat lunar de sume între 500 și 800 de euro, transferate prin aplicația „PSB” a băncii „PromsveazyBank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

„În unele cazuri, preoții ar fi păstrat întreaga sumă pentru uz personal, iar în altele, fondurile ar fi fost distribuite mai departe, integral sau parțial”, a precizat Cernăuțeanu.

Cazuri de implicare a cultelor religioase în campania electorală din 20 octombrie au fost documentate și de observatorii Promo-LEX. Potrivit lui Nicolae Panfil, șeful misiunii de observare, unii preoți s-au implicat în colectarea semnăturilor și în agitația electorală.

Mai mulți preoți afiliați Mitropoliei Moldovei au fost filmați în timpul slujbelor în care au îndemnat enoriașii să nu participe la referendumul constituțional sau au susținut fățiș un candidat politic. Conform IGP, acel candidat ar fi sprijinit financiar de politicianul Ilan Șor, condamnat în dosarul „Frauda bancară” și dat în urmărire internațională.

Totodată, Mitropolia Moldovei a fost criticată după ce mai mulți preoți au plecat în pelerinaje în Federația Rusă, unde ar fi primit „instrucțiuni” și bani pentru promovarea mesajelor anti-UE și anti-guvernamentale. Patriarhia Moscovei a confirmat că Mitropolitul Vladimir se află în Rusia, unde are întrevederi cu clerici moldoveni, însă Mitropolia de la Chișinău a negat că aceste deplasări ar avea substrat politic.