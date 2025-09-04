Politica Biserica rusă din Republica Moldova. Preoții sunt chemați să evite propagandă politică înainte de alegeri







Republica Moldova. Mitropolitul Chișinăului, Vladimir, subordonat Patriarhiei de la Moscova, le cere preoților să nu se lase „implicați în jocuri politice”, care au scopul de a influența electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

După mai multe cazuri în care preoți ai Mitropoliei Moldovei au fost filmați făcând campanie electorală în biserici, inclusiv la scrutinele din toamna anului trecut, sau adunând semnături pentru concurenți electorali, Mitropolitul Vladimir a amintit, într-un apel lansat joi, 4 septembrie, că Amvonul este locul unde trebuie „răspândit Cuvântului Evangheliei. Dar niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo”.

„Facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice. Să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre”, se arată în mesajul Mitropolitului Vladimir.

Potrivit capului bisericii ruse din Republica Moldova, data de 28 septembrie 2025 va intra în istoria Republicii Moldova ca „o zi foarte importantă pentru viitorul nostru”.

„De aceea, vă îndemnăm să chibzuiți cu luare aminte și să vă rugați cu nădejde Domnului ca să ne povățuiască pe toți și pe fiecare în parte pentru a face o alegere înțeleaptă. Astfel încât această zi să fie una de unitate și nu de dezbinare”, subliniază Mitropolitul Vladimir.

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, a reiterat regula care interzice arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, subordonată Bisericii române, și-a reafirmat, pe 1 septembrie curent, poziția față de implicarea clerului în viața politică, prin reamintirea hotărârilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 și 2020). Lucru care interzic arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.

„Sinodul a subliniat că această rânduială este obligatorie și se respectă cu strictețe în Mitropolia Basarabiei. Totodată, s-a reafirmat faptul că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu sprijină niciun partid politic. Îndeamnăm credincioșii să își exercite dreptul civic în spiritul responsabilității, promovând binele comun și valorile creștine”, informează un comunicat de presă al Mitropoliei Basarabiei.

Amintim că, la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din toamna anului 2024, Federația Rusă a mizat și pe implicarea preoților pentru a împiedica realegerea Maiei Sandu în funcția de șef al statului și introducerea obiectivului integrării europene în Constituția R. Moldova.

Presa a documentat pelerinaje suspecte în Federația Rusă a sute de preoți de la Mitropolia Moldovei. Aceștia urmau să fie plătiți cu câte 1.000 de dolari pe carduri „MIR”. Pelerinajele au continuat și după alegeri, doar că în state din Europa loiale Moscovei.

Episcopul de Bălți și Fălești Marchel a fost amendat, toamna trecută, cu 3,5 mii de lei pentru campanie electorală în biserică, în favoarea candidatei Victoriei Furtună, la scurt timp după ce s-a întors dintr-un asemenea „pelerinaj”.

Deplasările preoților au fost finanțate de organizația „Evrazia”, afiliată lui Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicarea în jaful bancar.